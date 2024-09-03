В День города в сквере Титова дети учились беречь воду, а взрослые – "спасать" город

Барнаульский водоканал организовал для горожан развлекательную программу

03 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Площадка барнаульского водоканала на Дне города / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В День города, 31 августа, в сквере им. Германа Титова работала развлекательная площадка барнаульского водоканала. С самого начала праздника она стала магнитом для горожан всех возрастов.

Для юных жителей города аниматоры подготовили увлекательную программу. Вместе с любимыми героями мультфильма "Три кота" дети принимали участие в экологической викторине, отвечая на вопросы о бережном отношении к природе. Тематика викторины охватывала важные вопросы: недопустимость загрязнения берегов рек после отдыха, необходимость экономии воды и причины загрязнения водоемов.

Школьники и дошколята продемонстрировали не только глубокие знания, но и готовность к действиям во благо окружающей среды. В ходе тематических конкурсов юные участники очищали воображаемое море от мусора, спасая кита, зажигательно танцевали и, разумеется, получали заслуженные подарки от "Росводоканал Барнаул".

Площадка барнаульского водоканала на Дне города / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Пока дети с азартом постигали основы экологической грамотности, взрослые смогли запечатлеть себя на фотозоне. В этом году сотрудники водоканала предложили гостям праздника примерить на себя роль специалистов аварийной бригады. С помощью фотозоны горожане могли ощутить себя слесарем-ремонтником, сварщиком и водителем, которые круглосуточно следят за бесперебойной работой системы водоснабжения и водоотведения города.

Несомненно, внимание всех гостей праздника привлекла ростовая кукла котика с эмблемой "Росводоканала". Забавный пушистый персонаж стал настоящим магнитом для фотографий и большинство гостей праздника не упустили возможности обняться с ним.