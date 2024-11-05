В День народного единства Алтайский край отправил 80 тонн помощи в Донбасс

В составе груза – восемь автомобилей, квадроцикл, прицеп, дроны, медикаменты и посылки от близких

05 ноября 2024, 14:25, ИА Амител

Погрузка собранной помощи / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В День Народного единства из Барнаула отправили 80 тонн гуманитарной помощи для алтайских военнослужащих и жителей Славяносербского района ЛНР. Отправка прошла при поддержке правительства Алтайского края и партии "Единая Россия".

Груз сформировали волонтерские организации: Союз Добровольцев Донбасса имени Богдана Пилицина, "Надежный тыл", "Весточка из дома", "Алтай работает", "Будем жить шить", группа ZOV* и Комитет семей воинов Отечества. К сборам также присоединились национальные диаспоры, сотрудники Следственного управления СК по Алтайскому краю, Нотариальной палаты региона, Алтайкрайстат, Ассоциация ветеранов СВО и другие организации.

Погрузку осуществили с участием активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтеров Победы" и штаба #МЫВМЕСТЕ. В акции также принял участие первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" и вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, который отметил, что отправка помощи именно в День народного единства очень символична, и праздник сейчас особенно значим. Он добавил, что в каждом городе и селе Алтайского края земляки активно поддерживают участников СВО, организуют сборы и отправки, делая большое общее дело.

Погрузка собранной помощи / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В составе груза – восемь автомобилей, квадроцикл, прицеп, дроны и другая техника. Традиционно отправили лекарства и медицинские препараты первой необходимости, а также именные посылки от родных и близких. В сборе приняли участие правоохранительные органы и сотрудники других краевых учреждений, рассказала координатор проекта "Женское движение Единой России" и руководитель алтайского отделения Комитета семей воинов Отечества Кристина Юстус.

Кроме того, для жителей Славяносербского района алтайскими предпринимателями собраны продуктовые наборы и бытовая химия.

* ZOV ("ЗОВ")