В День знаний в Алейске открыли Центр детских инициатив

Это новый формат для взаимодействия школьников, родителей и учителей

04 сентября 2023, 12:16, ИА Амител





































































































Открытие Центра детских инициатив в Алейске / Фото: Максим Платонов

Первый в Алтайском крае Центр детских инициатив появился в Алейске. Это новый формат для взаимодействия школьников, родителей и учителей. Место, где любой желающий может разработать и предложить проект, а также реализовать его в масштабах школы, города или даже целого района.

В алейском лицее сегодня 330 учащихся. Такое многофункциональное пространство будет способствовать самореализации и гармоничному развитию лицеистов. Кроме того, на базе Центра будут проводиться патриотические, развлекательные мероприятия, в том числе и городского масштаба.

"Мы очень долго ждали место локации для встреч лидеров, активистов, интеллектуалов, спортсменов, где мы можем встречаться, обмениваться опытом, проводить коллективные творческие дела под девизом "Для общей пользы", – рассказала Анастасия Наумова, лидер российского движения детей и молодежи в лицее города Алейска.

Для работы центра выделили кабинет истории и обществознания – самый большой в лицее. Ранее его уже использовали для проведения значимых мероприятий, но в помещении не было свежего ремонта, необходимого оборудования.

При поддержке Максима Банных, депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, в кабинете провели капитальный ремонт, заменили напольное покрытие, установили рулонные шторы, сделали новое освещение и оснастили необходимым оборудованием.

"Сегодня в лицее города Алейска мы открыли Центр детских инициатив. Поддержка детского творчества, создание условий для гармоничного развития личности – приоритетные направления для государственной политики. Новый Центр станет точкой притяжения для школьников, для их профориентации и социализации, местом генерации креативных идей. На базе лицея будут собираться активисты Российского движения детей и молодежи, проводиться мероприятия патриотической направленности. В 2021 году мы уже создали в Алейске муниципальный центр поддержки добровольчества. Новое пространство позволит активнее работать с молодежью, создать дополнительные возможности самореализации школьников", – подчеркнул Максим Банных, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания.

Работа центра началась в первый учебный день. Уже в ближайшее время здесь состоится совет школьного актива, на котором дети решат, какие мероприятия они хотели бы провести уже в первой учебной четверти. А площадкой для их реализации может стать не только школа, но и целый город или даже Алейский район.