В долгах не как в шелках. Адвокат рассказал о мифах и подводных камнях банкротства
Списание долгов – не так просто и безболезненно, как кажется
29 марта 2024, 09:00, Александра Черданцева
"Здравствуйте, напоминаем вам, что по закону вы имеете право на списание долгов. Если хотите узнать, как…". Многие россияне систематически получают подобные звонки. Приятный женский голос автоответчика обещает и "бесплатно", и "законно", и "быстро", и "вообще без проблем". Но в процедуре банкротства физического лица много подводных камней. Каких именно – amic.ru рассказал барнаульский адвокат, управляющий адвокатской фирмы "Аргумент" Антон Пичугин.
Заблуждений много
– Антон, сейчас буквально из каждого утюга идет реклама банкротства физических лиц. У некоторых не особо финансово грамотных людей может сложиться впечатление, что банкротство – это легко и просто. Набрал кредитов, не платишь, подал на банкротство и списал все долги. Но ведь это не так?
– Да, рекламный фон создает ощущение необычайной легкости процедуры и будущего после нее. Особенно заявления вроде "каждому гражданину раз в пять лет можно списать все долги". Такая реклама выглядит недобросовестной, чем, кстати, недавно заинтересовался Центральный банк.
Стоит понимать, что банкротство – не простое списание долгов, а поиск имущества и активов, которые можно использовать для погашения задолженности. Да, признание неплатёжеспособности – социальная мера поддержки россиян и возможность начать новую финансовую жизнь. Но при этом обязательно рассматриваются варианты, как кредиторам вернуть свои деньги.
Нюансов и заблуждений очень много и с имуществом, и со счетами, поэтому я советую обращаться в проверенные, известные компании, к юристам, которые имеют профильную специализацию. Сложно сразу оценить, особенно по телефону, насколько компетентен человек, который предлагает провести банкротство. Обязательно задавайте вопросы, взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться.
– Расскажите, как вообще должен происходить этот процесс?
– Возможно два варианта. Первый – человек сам подает заявление на внесудебное банкротство через МФЦ. Это возможно при долге от 50 тысяч до 1 млн рублей и после того, как судебные приставы уже установили, что имущества на продажу и выплату долгов нет.
Второй вариант – обращение в суд. Вот тут уже чаще приходят за помощью к юристу. Он готовит документы и оценивает все риски: что у вас есть, можно ли это продать и многое другое.
Суд рассматривает дело, назначает процедуру банкротства и финансового управляющего. Тот перепроверяет документы, реализует имущество и направляет деньги на погашение долга.
– А при какой сумме долга человек имеет право подать заявление о банкротстве?
– Точной суммы нет, на практике случаются дела от 200 тысяч рублей. Но с долгом более 500 тысяч рублей гражданин уже обязан подать заявление. Причем должен быть не только сам долг, но и признаки того, что он не выплачивается более трех месяцев.
Имеет значение и сумма дохода, ведь именно от нее зависит, по какому пути можно пойти в рамках судебного банкротства. Если доход позволяет рассчитаться с долгами, то это будет реструктуризация, когда можно выплатить долг без просрочек, пени и дополнительных взысканий.
Но обычно дохода недостаточно и запускается процедура, включающая реализацию имущества.
Есть и третий вариант – мировое соглашение между сторонами. Это редкий, но хороший способ решить проблему, ведь процедура может изрядно затянуться.
Имущество не спрятать
– Какое имущество могут забрать во время процедуры банкротства?
– Оценивать и учитывать будут все имущество: жилье, автомобили, сельскохозяйственную технику, акции и облигации, счета. В расчет берется даже то имущество, которое записано на другом супруге, но является совместно нажитым.
И под реализацию может попасть тоже практически все. Ипотека не исключение, ведь это уже залог в пользу конкретного кредитора, который и получит удовлетворение из стоимости квартиры.
Поэтому заявления, что у человека не заберут единственное жилье, тоже не так однозначно.
– А можно ли "спрятать" квартиру или машину, заранее продав или подарив?
– Нет, нельзя. Если человек заявился на банкротство, то будут проверяться все сделки с имуществом за последние три года. Даже если на тот момент не было никаких долгов. Это сделано для того, чтобы исключить запланированное банкротство.
И продажу, и переписывание на кого-то имущества перед банкротством могут расценить как неправомерные действия. И отказать в списании долга.
– А если продал, чтобы заплатить хотя бы кому-то? Из благих побуждений.
– Если просто продать, например, машину и погасить один долг, то это расценивается как оказание предпочтения только одному кредитору, и ущемление прав другого. С точки зрения закона это недопустимо. Как и выходить на процедуру, когда один долг гасится, а остальные нет.
Мало кто знает, но по закону можно оспорить такую продажу имущества, вернуть в собственность должника и снова продать, распределив полученные деньги между всеми кредиторами. И на практике таких случаев очень много. Поэтому нет смысла делать это самостоятельно, если вы планируете в дальнейшем признать себя банкротом.
Кому должен – всем прощаю
– Какие долги могут списать, а какие нет?
– Списать могут кредиты, займы у банков, МФО, организаций и частных лиц. А также долги за жилищно-коммунальные услуги и задолженность по налогам.
А вот алименты и моральный вред, установленный судом, списать нельзя. Как и долги по заработной плате.
– Что происходит с зарплатой, пенсией, социальными выплатами до, во время и после процедуры банкротства?
– Главное ограничение – человек не может распоряжаться своими доходами и счетами. Вся финансовая деятельность – под контролем управляющего.
Но человеку оставят средства на проживание. Как правило, это прожиточный минимум либо дополнительные суммы по усмотрению суда.
– Чтобы вам списали долги, придется же потратиться? Какие расходы есть в процедуре банкротства?
– Внесудебное банкротство бесплатное. Перечень обстоятельств, при которых можно не платить издержки, расширили. Например, увеличив допустимый долг для внесудебной процедуры с 500 тысяч до 1 млн рублей. А если через суд, то люди, попавшие в финансовую ловушку, вынуждены платить минимум 50 тысяч рублей.
– Что происходит с долгами, которые не удалось погасить за счет продажи имущества или другими способами? Кому должен – всем прощаю?
– Это как раз то, ради чего большинство и затевают процедуру. Да, долги перестают существовать, человек перестает быть должником перед своими кредиторами и освобождается от выплаты. Тех, которые не удалось погасить после продажи имущества.
Смысл банкротства физических лиц в том, чтобы не позволить человеку скатиться еще дальше в долговую яму и иметь возможность жить достойно.
– То есть потери несут уже кредиторы? Но если банки и МФО еще имеют возможности заложить риски в проценты, то как быть остальным?
– Они не получают сумму займа назад. Поэтому и важно рассматривать банкротство не столько как законное списание долгов, сколько как компромисс между должником и кредиторами.
Ограничения для банкротов
– Человек прошел процедуру банкротства, ему списали долги. Что дальше? Есть ли какие ограничения теперь? Например, дадут ли новый кредит? Можно ли будет выезжать за рубеж? Могут ли отказать в трудоустройстве? И будет ли где-то пометка, что были долги и они списаны?
– Обычно должники не считают для себя последствия серьезными. Единственно, не получится повторить процедуру по собственной инициативе в течение пяти лет. Принудительно – возможно, но речи о списании уже не будет.
Выезжать за рубеж можно и во время процедуры и после, ограничения могут быть, но крайне редко.
Кредиты брать тоже можно, вопрос в том – дадут ли.
В трудоустройстве отказать не могут, да и работодателям информация о банкротстве не столь интересна. Исключения составляют должности директора и главного бухгалтера, занять такие посты можно не ранее чем через три года после банкротства, в страховых компаниях ограничение на пять лет, в банковской сфере – на десять лет.
– А есть ли какие-то последствия для родственников должника: и во время банкротства, и без него?
– Только в плане совместного имущества. Под реализацию попадает любое имущество, но часть, положенная супругу, будет ему возвращена.
– Насколько много в Алтайском крае банкротств физических лиц? Это популярная возможность среди должников?
– Банкротств много. Только за минувшую неделю в Алтайском крае в суд поступило 200 заявлений, с начала месяца – около 500. И это без внесудебного.
Показатели растут постоянно с 2015 года. Если темпы не снизятся, то скоро банкротом будет каждый 200-й житель края. Но в этом плане наш регион не особенно отличается от других субъектов.
Повторюсь, перед тем, как пойти на эту процедуру, обратитесь к юристу, поймите, что вас ждет, оцените все риски и возможности.
09:09:12 29-03-2024
Вот отберут у крестьянина сельскохозяйственную технику и куда ему деться?С какой сельхозмашины под напором поливать навозом административные здания?
09:11:03 29-03-2024
Ну а расходы юриста тоже бывают непомерными . Некоторые стараются даже на этом нажиться,потому ,как никаких тарифов у юристов нет. Хотя статья познавательная .
09:26:13 29-03-2024
гость (09:11:03 29-03-2024) Ну а расходы юриста тоже бывают непомерными . Некоторые ста... Статья действительно познавательная.У знакомой эти "господа" через суд списали долги и теперь она осталась уже им должна.Правда,немного меньше,чем раньше...Не,в натуре.
09:24:49 29-03-2024
Как всегда у нас страдают третьи лица. Знакомый купил автомобиль, всё проверили как положено. А когда поехали ставить авто на учёт, его арестовали. Так как предыдущий собственник обанкротился и все сделки за последние 3 года суд анулировал. Теперь по закону он должен судиться с тем у кого купил авто, но человек тоже не причем он купил проездили год и продал, и ему в случае чего нужно требовать деньги с человека который и так уже банкрот
10:38:07 29-03-2024
статья познавательная, спасибо. открыла для себя несколько интересных фактов, особенно задумалась над покупкой имущества у будущего банкрота. квартиры, например, на вторичке. и проверить факт банкротства из будущего не представляется возможным. однако...
10:38:18 29-03-2024
Типчик просто рекламирует себя через рассказ про процесс банкротства. Причем рассказывает он всем очевидные истины, которые в реальности совсем иные. Есть целые бригады юристов, которые зарабатывают на банкротствах.
11:05:11 29-03-2024
зачем вообще брать кредиты, если тебе нечем платить? я еще понимаю, работу там потерял или еще чего, но нафига айфоны то в кредит брать и телевизоры за 200к??
11:27:51 29-03-2024
В стране светочи свободы и демократии,с которой нам до недавнего времени предлагали брать пример,раньше,до окончательного решения индейского вопроса говорили:хороший индеец-это мертвый индеец.Потом,с течением времени до сегодняшнего дня на той территории развелась куча адвокатов.Есть хорошие,адвокаты,есть плохие.Возникает вопрос,что делать с так называемыми "хорошими адвокатами",которые тянут одеяло в одну сторону,получая бешенные деньги с больших мешков.
13:07:16 30-03-2024
Гость (11:27:51 29-03-2024) В стране светочи свободы и демократии,с которой нам до недав... на той территории кроме адвокатов есть еще и семьи например Карлеоне (смотри фильм Крестный отец) которых обманывать себе дороже выходит - руки оторвут
11:31:09 29-03-2024
Запретить бесконечную и недобросовестную рекламу этих шарашкиных конторок в СМИ.
11:52:44 29-03-2024
Теоретически любую сделку купли-продажи можно так размотать? Покупаешь квартиру, машину, а в ближайшие три года продавец влезает в долги, подаёт на банкротство - и пожалте бриться?
12:40:34 29-03-2024
Вопрос (11:52:44 29-03-2024) Теоретически любую сделку купли-продажи можно так размотать?... Можно, но не заберут по щелчку пальцев. Будет суд. Если сделка была добросовестной, то сложно будет у вас забрать авто/имущество.
13:10:31 30-03-2024
Вопрос (11:52:44 29-03-2024) Теоретически любую сделку купли-продажи можно так размотать?... по закону если ты купил потом другу продал потом у друга купил и так три раза то ты считаешься добросовестный покупатель. После трех оборотов сделку так вот уже не размотаешь - по закону
12:42:04 29-03-2024
а кто-то специально набирает долгов, заведомо планируя потом обанкротиться, а кредиторы страдают. потом банки и заламывают ставки, чтобы отбить потери