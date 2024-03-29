Списание долгов – не так просто и безболезненно, как кажется

29 марта 2024, 09:00, Александра Черданцева

Адвокат Антон Пичугин / Фото: Вера Наумова / amic.ru

"Здравствуйте, напоминаем вам, что по закону вы имеете право на списание долгов. Если хотите узнать, как…". Многие россияне систематически получают подобные звонки. Приятный женский голос автоответчика обещает и "бесплатно", и "законно", и "быстро", и "вообще без проблем". Но в процедуре банкротства физического лица много подводных камней. Каких именно – amic.ru рассказал барнаульский адвокат, управляющий адвокатской фирмы "Аргумент" Антон Пичугин.

Заблуждений много

– Антон, сейчас буквально из каждого утюга идет реклама банкротства физических лиц. У некоторых не особо финансово грамотных людей может сложиться впечатление, что банкротство – это легко и просто. Набрал кредитов, не платишь, подал на банкротство и списал все долги. Но ведь это не так?

– Да, рекламный фон создает ощущение необычайной легкости процедуры и будущего после нее. Особенно заявления вроде "каждому гражданину раз в пять лет можно списать все долги". Такая реклама выглядит недобросовестной, чем, кстати, недавно заинтересовался Центральный банк.

Стоит понимать, что банкротство – не простое списание долгов, а поиск имущества и активов, которые можно использовать для погашения задолженности. Да, признание неплатёжеспособности – социальная мера поддержки россиян и возможность начать новую финансовую жизнь. Но при этом обязательно рассматриваются варианты, как кредиторам вернуть свои деньги.

Нюансов и заблуждений очень много и с имуществом, и со счетами, поэтому я советую обращаться в проверенные, известные компании, к юристам, которые имеют профильную специализацию. Сложно сразу оценить, особенно по телефону, насколько компетентен человек, который предлагает провести банкротство. Обязательно задавайте вопросы, взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться.

Адвокат Антон Пичугин / Фото: Вера Наумова / amic.ru

– Расскажите, как вообще должен происходить этот процесс?

– Возможно два варианта. Первый – человек сам подает заявление на внесудебное банкротство через МФЦ. Это возможно при долге от 50 тысяч до 1 млн рублей и после того, как судебные приставы уже установили, что имущества на продажу и выплату долгов нет.

Второй вариант – обращение в суд. Вот тут уже чаще приходят за помощью к юристу. Он готовит документы и оценивает все риски: что у вас есть, можно ли это продать и многое другое.

Суд рассматривает дело, назначает процедуру банкротства и финансового управляющего. Тот перепроверяет документы, реализует имущество и направляет деньги на погашение долга.

– А при какой сумме долга человек имеет право подать заявление о банкротстве?

– Точной суммы нет, на практике случаются дела от 200 тысяч рублей. Но с долгом более 500 тысяч рублей гражданин уже обязан подать заявление. Причем должен быть не только сам долг, но и признаки того, что он не выплачивается более трех месяцев.

Имеет значение и сумма дохода, ведь именно от нее зависит, по какому пути можно пойти в рамках судебного банкротства. Если доход позволяет рассчитаться с долгами, то это будет реструктуризация, когда можно выплатить долг без просрочек, пени и дополнительных взысканий.

Но обычно дохода недостаточно и запускается процедура, включающая реализацию имущества.

Есть и третий вариант – мировое соглашение между сторонами. Это редкий, но хороший способ решить проблему, ведь процедура может изрядно затянуться.

Адвокат Антон Пичугин и журналист Александра Черданцева / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Имущество не спрятать

– Какое имущество могут забрать во время процедуры банкротства?

– Оценивать и учитывать будут все имущество: жилье, автомобили, сельскохозяйственную технику, акции и облигации, счета. В расчет берется даже то имущество, которое записано на другом супруге, но является совместно нажитым.

И под реализацию может попасть тоже практически все. Ипотека не исключение, ведь это уже залог в пользу конкретного кредитора, который и получит удовлетворение из стоимости квартиры.

Поэтому заявления, что у человека не заберут единственное жилье, тоже не так однозначно.

– А можно ли "спрятать" квартиру или машину, заранее продав или подарив?

– Нет, нельзя. Если человек заявился на банкротство, то будут проверяться все сделки с имуществом за последние три года. Даже если на тот момент не было никаких долгов. Это сделано для того, чтобы исключить запланированное банкротство.

И продажу, и переписывание на кого-то имущества перед банкротством могут расценить как неправомерные действия. И отказать в списании долга.

– А если продал, чтобы заплатить хотя бы кому-то? Из благих побуждений.

– Если просто продать, например, машину и погасить один долг, то это расценивается как оказание предпочтения только одному кредитору, и ущемление прав другого. С точки зрения закона это недопустимо. Как и выходить на процедуру, когда один долг гасится, а остальные нет.

Мало кто знает, но по закону можно оспорить такую продажу имущества, вернуть в собственность должника и снова продать, распределив полученные деньги между всеми кредиторами. И на практике таких случаев очень много. Поэтому нет смысла делать это самостоятельно, если вы планируете в дальнейшем признать себя банкротом.

Адвокат Антон Пичугин / Фото: Вера Наумова / amic.ru

Кому должен – всем прощаю

– Какие долги могут списать, а какие нет?

– Списать могут кредиты, займы у банков, МФО, организаций и частных лиц. А также долги за жилищно-коммунальные услуги и задолженность по налогам.

А вот алименты и моральный вред, установленный судом, списать нельзя. Как и долги по заработной плате.

– Что происходит с зарплатой, пенсией, социальными выплатами до, во время и после процедуры банкротства?

– Главное ограничение – человек не может распоряжаться своими доходами и счетами. Вся финансовая деятельность – под контролем управляющего.

Но человеку оставят средства на проживание. Как правило, это прожиточный минимум либо дополнительные суммы по усмотрению суда.

– Чтобы вам списали долги, придется же потратиться? Какие расходы есть в процедуре банкротства?

– Внесудебное банкротство бесплатное. Перечень обстоятельств, при которых можно не платить издержки, расширили. Например, увеличив допустимый долг для внесудебной процедуры с 500 тысяч до 1 млн рублей. А если через суд, то люди, попавшие в финансовую ловушку, вынуждены платить минимум 50 тысяч рублей.

– Что происходит с долгами, которые не удалось погасить за счет продажи имущества или другими способами? Кому должен – всем прощаю?

– Это как раз то, ради чего большинство и затевают процедуру. Да, долги перестают существовать, человек перестает быть должником перед своими кредиторами и освобождается от выплаты. Тех, которые не удалось погасить после продажи имущества.

Смысл банкротства физических лиц в том, чтобы не позволить человеку скатиться еще дальше в долговую яму и иметь возможность жить достойно.

Адвокат Антон Пичугин / Фото: Вера Наумова / amic.ru

– То есть потери несут уже кредиторы? Но если банки и МФО еще имеют возможности заложить риски в проценты, то как быть остальным?

– Они не получают сумму займа назад. Поэтому и важно рассматривать банкротство не столько как законное списание долгов, сколько как компромисс между должником и кредиторами.

Ограничения для банкротов

– Человек прошел процедуру банкротства, ему списали долги. Что дальше? Есть ли какие ограничения теперь? Например, дадут ли новый кредит? Можно ли будет выезжать за рубеж? Могут ли отказать в трудоустройстве? И будет ли где-то пометка, что были долги и они списаны?

– Обычно должники не считают для себя последствия серьезными. Единственно, не получится повторить процедуру по собственной инициативе в течение пяти лет. Принудительно – возможно, но речи о списании уже не будет.

Выезжать за рубеж можно и во время процедуры и после, ограничения могут быть, но крайне редко.

Кредиты брать тоже можно, вопрос в том – дадут ли.

В трудоустройстве отказать не могут, да и работодателям информация о банкротстве не столь интересна. Исключения составляют должности директора и главного бухгалтера, занять такие посты можно не ранее чем через три года после банкротства, в страховых компаниях ограничение на пять лет, в банковской сфере – на десять лет.

– А есть ли какие-то последствия для родственников должника: и во время банкротства, и без него?

– Только в плане совместного имущества. Под реализацию попадает любое имущество, но часть, положенная супругу, будет ему возвращена.

– Насколько много в Алтайском крае банкротств физических лиц? Это популярная возможность среди должников?

– Банкротств много. Только за минувшую неделю в Алтайском крае в суд поступило 200 заявлений, с начала месяца – около 500. И это без внесудебного.

Показатели растут постоянно с 2015 года. Если темпы не снизятся, то скоро банкротом будет каждый 200-й житель края. Но в этом плане наш регион не особенно отличается от других субъектов.

Повторюсь, перед тем, как пойти на эту процедуру, обратитесь к юристу, поймите, что вас ждет, оцените все риски и возможности.