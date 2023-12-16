В домах на Южном начали налаживать отопление после массовых жалоб на холод
В мэрии Барнаула рассказали, куда задавать вопросы о подаче тепла
16 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
В барнаульском поселке Южном начали устранять проблемы с теплом в квартирах после жалоб местных жителей, сообщили в мэрии.
Специалисты СГК отрегулировали оборудование на центральном тепловом пункте и тем самым наладили равномерную подачу отопления горожанам. Также провели работы по увеличению сопла на 12 жилых домах для улучшения теплоснабжения.
По обращениям энергетики, представители УК и сотрудники администрации поселка обошли уже 65 квартир, где замерили температуру.
"Ситуация находится на особом контроле в администрации Центрального района. Поквартирные обходы совместно с ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями будут продолжены в выходные", – отметили в пресс-службе.
По всем вопросам подачи тепла просят звонить в свою управляющую компанию, в диспетчерскую СГК (599-715) и администрацию Центрального района (630-825).
14:26:03 16-12-2023
Реально казлы, ценник конский, а тепла нет.
15:42:25 16-12-2023
Наведёте порядок ( посыпете песком, обработаете антигололедной смесью) тротуары, междвороаые в Центральном районе. Вы ходите пешком. Хватит попусту гастролировать нечего не делая, ни за что не отвечая.
19:26:26 16-12-2023
Кто бы за Бийск взялся!!! На Зелëном Клине в квартирах выше 18° не поднимается, в большинстве 16° . Объясняют, влиянием системой водоразбора. Пластиковыми трубами. Поэтому в морозы выше 96° не имеют права пускать в систему отопления. Пока от ТРЦ до домов дойдет, уже греть нечем.
19:32:26 16-12-2023
В Бийске, нагревают до 130° в котлах на ТЭЦ, отправляют на водоразбор, откуда поступает в систему отопления вода 96° В домах холод, а платить будем по шкале 130°
20:57:57 16-12-2023
Когда будут посадки??? За что люди платят огромные деньги??? Собрать всех сотрудников СГК в стойло и держать сутки при -35 на улице, чтобы запомнили на всю жизнь. Упыри, да и только.