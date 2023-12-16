В домах на Южном начали налаживать отопление после массовых жалоб на холод

В мэрии Барнаула рассказали, куда задавать вопросы о подаче тепла

16 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском поселке Южном начали устранять проблемы с теплом в квартирах после жалоб местных жителей, сообщили в мэрии.

Специалисты СГК отрегулировали оборудование на центральном тепловом пункте и тем самым наладили равномерную подачу отопления горожанам. Также провели работы по увеличению сопла на 12 жилых домах для улучшения теплоснабжения.

По обращениям энергетики, представители УК и сотрудники администрации поселка обошли уже 65 квартир, где замерили температуру.

"Ситуация находится на особом контроле в администрации Центрального района. Поквартирные обходы совместно с ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями будут продолжены в выходные", – отметили в пресс-службе.

По всем вопросам подачи тепла просят звонить в свою управляющую компанию, в диспетчерскую СГК (599-715) и администрацию Центрального района (630-825).