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В домах на Южном начали налаживать отопление после массовых жалоб на холод

В мэрии Барнаула рассказали, куда задавать вопросы о подаче тепла

16 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В барнаульском поселке Южном начали устранять проблемы с теплом в квартирах после жалоб местных жителей, сообщили в мэрии.

Специалисты СГК отрегулировали оборудование на центральном тепловом пункте и тем самым наладили равномерную подачу отопления горожанам. Также провели работы по увеличению сопла на 12 жилых домах для улучшения теплоснабжения.

По обращениям энергетики, представители УК и сотрудники администрации поселка обошли уже 65 квартир, где замерили температуру.

"Ситуация находится на особом контроле в администрации Центрального района. Поквартирные обходы совместно с ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями будут продолжены в выходные", – отметили в пресс-службе.

По всем вопросам подачи тепла просят звонить в свою управляющую компанию, в диспетчерскую СГК (599-715) и администрацию Центрального района (630-825).

Барнаул отопление

Комментарии 5

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Гость

14:26:03 16-12-2023

Реально казлы, ценник конский, а тепла нет.

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Когда

15:42:25 16-12-2023

Наведёте порядок ( посыпете песком, обработаете антигололедной смесью) тротуары, междвороаые в Центральном районе. Вы ходите пешком. Хватит попусту гастролировать нечего не делая, ни за что не отвечая.

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Старожил

19:26:26 16-12-2023

Кто бы за Бийск взялся!!! На Зелëном Клине в квартирах выше 18° не поднимается, в большинстве 16° . Объясняют, влиянием системой водоразбора. Пластиковыми трубами. Поэтому в морозы выше 96° не имеют права пускать в систему отопления. Пока от ТРЦ до домов дойдет, уже греть нечем.

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Старожил

19:32:26 16-12-2023

В Бийске, нагревают до 130° в котлах на ТЭЦ, отправляют на водоразбор, откуда поступает в систему отопления вода 96° В домах холод, а платить будем по шкале 130°

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Гость

20:57:57 16-12-2023

Когда будут посадки??? За что люди платят огромные деньги??? Собрать всех сотрудников СГК в стойло и держать сутки при -35 на улице, чтобы запомнили на всю жизнь. Упыри, да и только.

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