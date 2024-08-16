В доме политолога Дмитрия Сайнса в США прошли обыски

Представители ФБР заявили, что у этого есть законные основания

16 августа 2024, 18:40, ИА Амител

Полиция / Фото: pxhere.com/ru/photo/1002199

Сотрудники ФБР проводят обыск в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу. Информацию об этом опубликовало местное издание Rappahannock News.

Очевидцы рассказали изданию, что с вторника в поместье Patria работают многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу. Он приобрёл его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.

Представитель ФБР Саманта Шеро сообщила изданию, что обыск проводится на законных основаниях.

В четверг утром Дмитрий Саймс сообщил изданию, что находится за пределами страны. Он также отметил, что ему неизвестно о каких-либо действиях в его отношении. Саймс планирует получить необходимую информацию, а затем предпринять соответствующие действия.

В 2023 году Дмитрий Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.