В ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем погибли восемь человек

Инцидент произошел на переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги

01 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Место столкновения автобуса и поезда / Кадр из соцсетей

Выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом стал причиной ДТП на переезде в Ярославской области, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщает Северная железная дорога в Telegram-канале.

Инцидент произошел на переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда затормозил, но расстояние было недостаточным.

Смертельные травмы получили водитель и семь пассажиров. Машинист получил травмы. Информация о других пострадавших уточняется.

Как заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, предварительной причиной инцидента стала