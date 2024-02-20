В ДТП с участием трамвая и легковушки в Барнауле никто не пострадал
Вагон маршрута № 10 во время движения слетел с рельсов на проезжую часть
20 февраля 2024, 09:30, ИА Амител
ДТП на Малахова / Фото очевидицы / amic.ru
При столкновении съехавшего с рельсов трамвая и легкового автомобиля в Барнауле никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Алтайского края.
ДТП случилось утром 20 февраля в 07:30 у дома № 88 по улице Малахова.
Как установили в ведомстве, во время движения вагон маршрута № 10 слетел с рельсов и врезался в Toyota Sprinter, за рулем которого был мужчина 1983 года рождения.
Очевидица нашему агентству рассказывала, что в легковушке был ребенок, а сама машина получила серьезные повреждения. Тем не менее обошлось без раненых.
Движение на участке уже восстановлено.
10:05:11 20-02-2024
Очень, очень интересно. Существует ли статистика происшествий с трамваями. В том числе в других городах. Опыт был бы полезен. Помниться в Барнауле году в 2000, трамвай сгорел. Мы ещё удивлялись, что железный трамвай может гореть. А он оказывается горит сильно и быстро.
12:30:44 20-02-2024
Гость (10:05:11 20-02-2024) Очень, очень интересно. Существует ли статистика происшестви... Танки тоже железные,но горят.
12:30:59 20-02-2024
Гость (10:05:11 20-02-2024) Очень, очень интересно. Существует ли статистика происшестви... Масло в двигателях, трансформаторах хорошо горит
11:29:51 20-02-2024
А как такое стало возможно???
12:41:57 20-02-2024
Гость (11:29:51 20-02-2024) А как такое стало возможно???... Износ полотна(рельсы), не ремонтировать со времён запуска трамваев в Барнауле, эффективные менеджеры сидят и в трамвайке...
18:56:29 20-02-2024
Гость (12:41:57 20-02-2024) Износ полотна(рельсы), не ремонтировать со времён запуска тр... Да што вы говорите. А про техническое состояние техники не так уж и важно, да? Я ехал в этом злополучном трамвае с пересечения улиц Ленина-северозападная. И уже там во время что-то очень сильно стучал и гремело. Я тогда уже подумал как бы не отвалилось чего...
13:01:06 20-02-2024
У водилы трамвая 100% Марк ,во владении!Дал угла!
13:49:53 20-02-2024
Хорошо, что это произошло не рядом и не на остановке!