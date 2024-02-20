В ДТП с участием трамвая и легковушки в Барнауле никто не пострадал

Вагон маршрута № 10 во время движения слетел с рельсов на проезжую часть

20 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

ДТП на Малахова / Фото очевидицы / amic.ru

При столкновении съехавшего с рельсов трамвая и легкового автомобиля в Барнауле никто не пострадал, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось утром 20 февраля в 07:30 у дома № 88 по улице Малахова.

Как установили в ведомстве, во время движения вагон маршрута № 10 слетел с рельсов и врезался в Toyota Sprinter, за рулем которого был мужчина 1983 года рождения.

Очевидица нашему агентству рассказывала, что в легковушке был ребенок, а сама машина получила серьезные повреждения. Тем не менее обошлось без раненых.

Движение на участке уже восстановлено.