В Думе планируют освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера

Вместе с ним предложили снять с постов глав двух комитетов

22 июля 2024, 19:07, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесены проекты постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента, Павла Завального – от должности главы комитета по энергетике, и Дмитрия Свищева – от должности руководителя комитета по спорту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст первого проекта постановления, который опубликовали в базе данных нижней палаты.

Сергей Неверов – депутат Госдумы от партии "Единая Россия". В прошлом созыве руководил фракцией в нижней палате парламента. В конце мая "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что он покинет пост, чтобы "освободить" его для бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко. Она победила в праймериз по довыборам в Госдуму от Ростовской области. Выборы пройдут 8 сентября.

Причины снятия с должностей Завального и Свищева неизвестны.