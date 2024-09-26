В два раза больше. Барнаульский автоцентр "Сибирь Авто" открывает еще одну площадку

Там можно безопасно и выгодно купить и продать авто

26 сентября 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KXLB7

Автомобиль "Сибирь Авто"/ Фото предоставлено салоном

Покупка автомобиля – серьезный шаг, к которому нужно подходить ответственно. Чтобы сделать правильный выбор, недостаточно просто подобрать подходящую модель и комплектацию. Необходимо тщательно проверить техническое состояние машины, особенно если речь идет о подержанном авто. Важно убедиться, что автомобиль "чист юридически" и находится в хорошем состоянии.

Чтобы упростить себе задачу и не тратить время на поиски по всему городу, можно обратиться в специализированные автоцентры. Один из таких в Барнауле – "Сибирь Авто". Работая с 2016 года, он заслужил репутацию надежного партнера. Теперь автоцентр открывает вторую крытую выставочную площадку, а это значит, что выбор автомобилей станет еще больше. Рассказываем, какие машины можно купить в "Сибирь Авто" и какие услуги предлагает автоцентр.

Мультибрендовый салон

Салон "Сибирь Авто" на рынке Барнаула уже восемь лет. Он предлагает новые и подержанные автомобили. У компании и ранее была собственная крытая выставочная площадка, способная вместить до 150 транспортных средств. А в скором времени в Индустриальном районе появится вторая, что позволит увеличить выбор авто в два раза.

Новый зал – это крытое теплое помещение площадью около 3000 кв. м, расположенное в ТРЦ "Заря" (ул.​ Власихинская, 166). Общая выставочная площадь "Сибирь Авто" теперь составит 5000 кв. м, что делает его одним из самых крупных автосалонов по продаже подержанных и новых автомобилей в Барнауле.

Здесь можно найти машины различных брендов: европейских, китайских, российских и японских. Есть как новые авто с гарантией, так и проверенные варианты с пробегом, которые технически исправны, юридически чисты, вымыты, наполированы и готовы встретить своего нового владельца.

Автомобили "Сибирь Авто"/ Фото предоставлены салоном

Все виды услуг

В салоне можно осмотреть и протестировать понравившуюся машину, а при необходимости – оформить кредит. Сотрудники "Сибирь Авто" подадут заявки во все банки-партнеры одновременно (ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Банк ВТБ", АО "ТБанк", ОАО "БыстроБанк" и другие) и после получения ответов выберут наиболее выгодные для клиента условия. Процесс занимает несколько минут.

На сайте также доступен кредитный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать сумму ежемесячного платежа на конкретную модель. Кроме того, в "Сибирь-Авто" есть услуга трейд-ин. Ею можно воспользоваться, даже если вы хотите брать новый автомобиль в кредит: тогда ваше старое авто могут учесть в качестве первоначального взноса.

"Вы можете приехать на своем старом авто, выбрать новый из представленных в салоне и поменяться. Раньше все это было доступно только при покупке нового автомобиля", ­– рассказали в салоне.

Кроме того, "Сибирь Авто" осуществляет выкуп автомобилей, в том числе срочный. Поэтому продавцу не придется долго искать покупателя.

Быстро и надежно

Преимущества покупки автомобиля в "Сибирь Авто":

Удобство и безопасность. Салон берет на себя все заботы по оформлению документов и проверке юридической чистоты авто. Клиенту не нужно тратить время на походы по банкам – специалисты сами сформируют заявку и направят ее во все банки-партнеры . А после – подготовят документы для ГАИ, включая договор купли-продажи.

Салон берет на себя все заботы по оформлению документов и проверке юридической чистоты авто. Клиенту не нужно тратить время на походы по банкам – специалисты сами сформируют заявку и направят ее во все банки-партнеры . А после – подготовят документы для ГАИ, включая договор купли-продажи. Проверка автомобилей. Все автомобили проверяют на предмет залога, ареста и других ограничений. А также техническую исправность.

Все автомобили проверяют на предмет залога, ареста и других ограничений. А также техническую исправность. Тест-драйв и осмотр. Клиент может тщательно осмотреть понравившуюся модель, провести тест-драйв или даже съездить на ней в автосервис для дополнительной проверки.

Клиент может тщательно осмотреть понравившуюся модель, провести тест-драйв или даже съездить на ней в автосервис для дополнительной проверки. Покупка у частников. Если хотите приобрести авто в кредит у частного лица (например, по объявлению с "Дрома", "Авито" и т.д.), то в автосалоне помогут на всех этапах покупки. Сотрудники проверят техническое состояние и юридическую чистоту транспортного средства, оценят его и проконсультируют по вопросам кредитования.

Чтобы подать заявку на кредит, достаточно оставить ее на сайте "Сибирь Авто", позвонить менеджеру по телефону 8 (385-2) 99-67-35 или прийти в салон лично по адресу: Барнаул, ул. Малахова, 86в.

Кстати, автосалон номинирован на премию "Народный знак качества". Если и вы хотите поддержать его и считаете лучшим, то переходите на народныйзнаккачества.рф и нажимайте кнопку "Номинировать компанию". Отдать свой голос можно до 2 октября 2024 года. Для этого достаточно указать название автосалона и город, в котором он расположен.

Автосалон "Сибирь Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 86в (ТРЦ "Весна"), ул.​ Власихинская, 166 (ТРЦ "Заря")

Тел.: 8 (3852) 99-66-35

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