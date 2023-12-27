В двух Алтаях ищут мужчину, который пропал после того, как решил подвезти незнакомца
Местонахождение мужчины неизвестно с 25 декабря
27 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
В Алтайском крае и Республике Алтай ищут 64-летнего Анатолия Бороздина, сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Местонахождение мужчины неизвестно с 25 декабря. "В курсе 22" отмечает, что в тот день он повез в сторону Горного Алтая незнакомого парня и с тех пор не выходил на связь.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, седые волосы, зелено-карие глаза. Был одет в куртку цвета хаки, синие джинсы, черные сапоги и черную вязаную шапку.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Обновлено в 09:08. Мужчину нашли живым. Подробности не разглашаются.
08:35:28 27-12-2023
в соцсетях пишут, что уже нашелся
09:08:37 27-12-2023
гость (08:35:28 27-12-2023) в соцсетях пишут, что уже нашелся... Живой?
09:14:43 27-12-2023
Так нашёлся или нет??? Не удивлён, если инфа уже не актуальна!
11:08:23 27-12-2023
Вчера уже написали, что обратно домой едет. Наверное, у попутчика загостился в Горном.
13:07:05 27-12-2023
Гость (11:08:23 27-12-2023) Вчера уже написали, что обратно домой едет. Наверное, у попу... Судя по фото попутчик с других гор. Дед вкакой горный кишлак ездил?