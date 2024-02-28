В двух микрорайонах Барнаула отключат воду из-за плановых работ

Речь идет о Затоне и Спутнике

28 февраля 2024, 20:25, ИА Амител

Смеситель / Фото: unsplash.com

29 февраля в барнаульских микрорайонах Затон и Спутник временно отключат воду для проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского "Росводоканала" в Telegram-канале.

В Затоне подачу воды ограничат с 09:00 до 15:00. Ограничение подачи ресурса затронет следующие строения:

переулок Стартовый, 3, 5;

переулок Почтовый, 1, 1а, 3, 5, 6, 8;

Лермонтова, 1а-5, 2, 2а, 2б, 2г, 2г/1, 2ж,6а, 8, 7, 11а, 13а, 15а, 15б, 17а, 17б, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 25-31, 28, 28а, 40, 42;

Кольцова, 1а-49, 2-138, 6;

проезд Кольцова, 1-25;

Судовая, 4-72;

Якорная, 4, 1-5, 6-16, 20, 40;

Островная, 3-13, 12;

Капитанская, 1-13, 2а-14;

Матросская, 6-88б, 94, 94е.

В микрорайоне Спутник холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 . Под отключение попадут следующие адреса:

улица Соловьиная, 7-13а, 8а, 12а, 12б, 21;

улица Кленовая, 1-13, 2-12а.

Жильцам указанных домов принесли извинения за доставленные неудобства.