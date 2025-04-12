В двух районах Алтая назначили новых начальников полиции

Максим Баженов и Эдуард Сугян уже приступили к своим обязанности

12 апреля 2025, 15:58, ИА Амител

Максим Баженов (слева) и Эдуард Сугян / Фото: МВД Республики Алтай

В Чемальском и Онгудайском районах Республики Алтай назначили новых начальников отделений полиции, сообщили в МВД региона.

Полицию Онгудайского района возглавил подполковник полиции Максим Баженов, до этого возглавлявший полицию Чемальского района.

"Максим Васильевич в органах внутренних дел с 2002 года. Значительная часть служебной карьеры нового руководителя связана со службой в уголовном розыске, здесь он проработал 13 лет. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника районного отдела полиции. Подполковник полиции хорошо знаком со спецификой работы в Онгудайском районе. С 2019 по 2022 год был заместителем начальника местного райотдела", – рассказали в ведомстве.

После его ухода руководителем Чемальского РОВД стал майор полиции Эдуард Сугян. С февраля 2024-го был замом начальника этого отделения.

"Свой служебный путь начал в 2008 году в рядах патрульно-постовой службы. Затем почти на протяжении 15 лет работал на различных должностях в подразделениях уголовного розыска", – говорится в сообщении.

Новые руководители уже приступили к своим обязанностям, добавили в МВД.