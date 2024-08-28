В двух районах Барнаула отключат холодную воду. Когда и по каким адресам?

В ночь с 28 на 29 августа в двух районах Барнаула частично ограничат подачу холодной воды

28 августа 2024, 17:20, ИА Амител

Реконструкция городских сетей водоснабжения и водоотведения / Фото: barnaul.org

Специалисты "Росводоканала Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой" проведут переврезку водоводов диаметром 600 мм на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской, чтобы улучшить качество водоснабжения в будущем.

Эти работы являются частью масштабного проекта по реконструкции городских сетей водоснабжения и водоотведения, направленного на строительство коммуникаций для АО БМК "Меланжист Алтая". Проект включает замену старых труб на новые, что позволит избежать частых аварий и повысит стабильность водоснабжения в целом.

"Отключение затронет порядка 1200 горожан, поэтому будем работать ночью, чтобы свести к минимуму неудобства для барнаульцев. Сегодня выполним первый этап реконструкции: переврезку водоводов диаметром 600 мм. В дальнейшем на этом участке планируется заменить часть одного из крупнейших водоводов города. Все эти мероприятия повысят надежность водоснабжения густонаселенного района Барнаула и сократят количество аварийных ситуаций. Кроме того, будет установлена новая запорная арматура, что при возникновении повреждений позволит ограничивать ресурс меньшему количеству абонентов", – отметил главный инженер "Росводоканала Барнаул" Евгений Чайкин.

Реконструкция городских сетей водоснабжения и водоотведения / Фото: barnaul.org

Денис Корчуганов, директор по строительству компании "СоюзДонСтрой", добавил:

"После осуществления врезки барнаульским водоканалом мы планируем восстановить движение по всем полосам Павловского тракта. Также с сегодняшнего дня будет полностью восстановлено движение в районе МФЦ, на повороте на улицу Сельскохозяйственную".

Он подчеркнул, что все работы будут выполнены в сжатые сроки, чтобы минимизировать влияние на дорожное движение и комфорт жителей.

В период проведения работ с 22:00 28 августа по 07:00 29 августа холодное водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

улица Рылеева, 17, 19, 21;

улица Фурманова, 26а, 28, 65-95, 52-98, 135-151;

проезд Фурманова, 1-41, 2-60;

проезд 1-й Керамический, 1-7, 2-10;

проезд 2-й Керамический, 1-9, 2-10;

проезд 3-й Керамический, 1-9, 2-10;

Павловский тракт, 61-161.

Также холодное водоснабжение будет отсутствовать в административных зданиях по адресам: Павловский тракт, 49-81; улица Заринская, 2б-14, 1-9а; улица Фурманова, 81, 26а (бойлер).

Пониженное давление воды ожидается в пределах: улица Молодежная – проспект Социалистический – улица Мерзликина – проспект Красноармейский – улица Ленина – улица Брестская – улица Путиловская – бульвар 9 Января – проспект Комсомольский – улица Димитрова – улица Крупской – улица Ядринцева.

"Росводоканал Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой" приносят извинения за неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200.