В двух районах Курской области объявили обязательную эвакуацию

Координация работы возложена на силовиков, местные администрации и дружинников

16 сентября 2024, 20:10, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, координация работы возложена на силовиков, местные администрации и дружинников. Губернатор призвал земляков с пониманием отнестись к ситуации и следовать рекомендациям властей.