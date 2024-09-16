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В двух районах Курской области объявили обязательную эвакуацию

Координация работы возложена на силовиков, местные администрации и дружинников

16 сентября 2024, 20:10, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, координация работы возложена на силовиков, местные администрации и дружинников. Губернатор призвал земляков с пониманием отнестись к ситуации и следовать рекомендациям властей.

Курская область
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Комментарии 12

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гость

20:43:31 16-09-2024

Вся сила в правде - только приходится ее видеть не в телевизоре. Где наши Жуковы, Ракосовские , где настоящие военочальники , а не те воры которые наживаются на этой войне и наших мальчиков , где наши новейшие самолеты и другая современная техника.Разве можно отдавать русские земли врагу.Прошу модератора не "банить" мой пост - вся сила в правде друзья.Победа будет все равно за нами.

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Гость

08:03:00 17-09-2024

гость (20:43:31 16-09-2024) Вся сила в правде - только приходится ее видеть не в телевиз... Имянно рАкосовские ? Видимо я альтернативную историю изучал. Или очередная жертва егэ :? Хе-хе

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Гость

22:10:51 16-09-2024

А как же контрнаступление РФ, про которое только АМИК писал ???

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Гость

12:22:09 17-09-2024

Гость (22:10:51 16-09-2024) А как же контрнаступление РФ, про которое только АМИК писал ... Дурак, там обстрелы. Всё правильно делают. И войскам нашим будет легче.

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Гость

23:05:13 16-09-2024

На прошлой неделе писали, что наши перешли в контрнаступление. Людей видимо эвакуируют , чтобы случайно не зацепить

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Гость

00:33:41 17-09-2024

Гость (23:05:13 16-09-2024) На прошлой неделе писали, что наши перешли в контрнаступлени... Или просто очередное вранье.

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Кулау прокаженный

05:57:30 17-09-2024

Гость (00:33:41 17-09-2024) Или просто очередное вранье.... или вранье то что эвакуируют - кто теперь разберет 😪😪😪

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Кулау прокаженный

09:58:39 17-09-2024

Кулау прокаженный (05:57:30 17-09-2024) или вранье то что эвакуируют - кто теперь разберет 😪😪😪... .... А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смирные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. ....

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Гость

08:15:34 17-09-2024

Все идет по плану!!!

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Гость

09:24:02 17-09-2024

Вполне разумно,если там идут боевые действия, только на этом направлении уничтожили более 14тыс. боевиков и более 100 танков, а они все еще пытаются прорваться на нашу территорию. Следовательно силы они собрали достаточно большие и вышибить их с нашей территории не простая задача.

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Чай сила !

10:25:09 17-09-2024

Гость (09:24:02 17-09-2024) Вполне разумно,если там идут боевые действия, только на этом... Это рабочая ситуация ( А.Л.)

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Гость

09:28:47 17-09-2024

Ну нехорошо же?

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