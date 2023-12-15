В "Единой России" заявили, что великая русская культура жива

И народ, и власти готовы поддержать страну

15 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

Дискуссионная площадка "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Будущее России формируют все люди в стране, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, открывая работу партийной дискуссионной площадки. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Делаем все, чтобы страна стала могущественнее

"Наше будущее формируют все абсолютно. Парни на фронте. Те, кто занимается добровольческими делами, помогает фронту. Те, кто в тылу укрепляют обороноспособность страны. Те, кто сегодня на новый уровень вывел военно-промышленный комплекс. Все, кто трудится. Врачи, учителя, те, кто работает на заводах, в сельском хозяйстве. Каждый вносит свой вклад", – сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что это касается и "Единой России".

"Недооценивать вклад власти было бы странно, поскольку зачастую власть совершает действия, которые имеют пролонгированный эффект. Здесь от "Единой России" многое зависит. Мы делаем все, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной. Чтобы с нами считались", – подчеркнул председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, образ будущего России связан и с политическими событиями.

"Важнейшее из них впереди – это выборы президента. "Единая Россия" поддерживает Владимира Путина. Именно президент – это фигура, которая консолидирует нашу страну", – уверен он.

Люди почувствовали гордость за страну

С Владимиром Путиным все жители почувствовали гордость за нашу страну и уверенность в завтрашнем дне, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Именно с ним связано будущее России. На внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам – в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина", – сказал он.

Секретарь Мурманского реготделения "Единой России", губернатор Андрей Чибис привел в пример программу возрождения северных территорий "На Севере – жить", которую поддержал Владимир Путин. Она изменила качество жизни в регионе и остановила отток жителей.

Председатель совета молодых ученых при президенте Никита Марченков рассказал, как повлияли решения главы государства на развитие науки.

"В нашей стране появилась стратегия научно-технологического развития, которая одобрена президентом. Инфраструктура, научно-образовательные центры, программа мегагрантов, которая сделала нашу страну одним из самых привлекательных мест на земле для ученых. По инициативе "Единой России" запущена программа "Менделевская карта", которая дает льготы и скидки", – уверен он.

Дискуссионная площадка "Единой России"/ Фото: пресс-служба партии

Россия сохранит мир

Иностранные участники площадки отметили, что видят в России единственную страну, которая может сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, спасти человеческую цивилизацию.

"Враг, с которым вы боретесь в Донбассе, – это враг, с которым мы, французские патриоты, тоже боремся во Франции. Это один и тот же враг. Он ненавидит суверенитет, семьи, традиции, духовность. Россия – это будущее европейской цивилизации. Я езжу в Донбасс, чтобы помогать людям. Там я увидел солидарность между людьми, мужество и стойкость, веру народа в свою армию", – сказал вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

О роли России в становлении нового мирового порядка говорила и блогер Камара Линз из Африки.

"В России я нашла себя, построила карьеру. Горжусь, что могу назвать себя частью России и Русского мира. Чем отличается Россия от западных стран? Европа все время забирала, а Россия – отдавала. И по сей день Россия дает возможности развиваться и быть равноправным. На своем примере я буду делать все, чтобы помочь Владимиру Путину и России восстановить справедливость", – сказала Камара Линз.

Международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин подчеркнул, что сегодня всем нужно сохранять единство.

Напомним, "Единая Россия" в преддверии XXI Съезда провела дискуссионные площадки. Первая – "Горжусь Россией" – состоялась 28 ноября в Ростовской области. Вторая – "Верю в Россию" – прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде. Заключительная дискуссионная площадка – "Будущее России" – состоялась в Москве.