Почему от этого заболевания так быстро умирают и можно ли заразиться через посылку?

06 июля 2023, 19:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингита, сообщает местное управление Роспотребнадзора. Случаи заболевания регистрируют в распределительном центре маркетплейса Ozon. Выявлено уже семь зараженных. Как сообщили в региональном Минздраве, есть и умершие. Причем от момента выявления инфекции до смерти сотрудников прошло не более суток.

Рассказываем, что известно о вспышке менингита в Екатеринбурге, почему болезнь так стремительно приводит к летальному исходу, какие у неё симптомы и есть ли риск заразиться через посылку.

1 Что за вспышка произошла в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге? Нескольким сотрудникам распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, находящемся на территории логопарка "Кольцовский", поставили диагноз "менингит". Об этом 5 июля сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области. "В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" (город Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении.6 июля стало известно, что уже есть и сотрудники, которые умерли от менингита.

2 Сколько человек заразилось менингитом в Екатеринбурге? По официальным данным, пока зарегистрировано семь случаев менингита.

3 Сколько человек умерло от менингита в Екатеринбурге? Telegram-канал Baza пишет о двух смертельных случаях. По его данным, погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина, оба - сотрудники распределительного центра. В сообщении говорится, что у обоих инфекция протекала молниеносно: они скончались менее чем через сутки после попадания в больницу. Один сотрудник поступил в больницу 25 июня (умер на следующий день), а другой - 1 июня (умер в тот же день). Позже изданию URA.RU подтвердили эту информацию в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

4 Менингит - что это за заболевание? Менингитом называют воспаление оболочек головного или спинного мозга. Недуг может быть вызван как вирусной, так и бактериальной инфекцией. Менингококковый менингит, вспышку которого зафиксировали в Екатеринбурге, вызывается бактерией neisseria meningitidis (менингококк).

5 Чем так опасен менингит и почему от него умирают? Менингит - острое заболевание, которое требует немедленной госпитализации. Нередко инфекция может приводить к летальному исходу. Причем наиболее распространенным и опасным недугом считается именно бактериальный менингит. Опасность в том, что бактериальная капсула при попадании в организм стремится как можно быстрее добраться до головного или спинного мозга. В этом случае появляются крайне тяжелые осложнения. Например, у больного может развиться острый бактериальный шок: температура повышается, тело покрывается сыпью, начинаются судороги и пациент впадает в кому. Велик риск, что он скончается, так и не приходя в сознание. Другие тяжелые осложнения, которые могут возникнуть при менингите - эпилепсия, потеря слуха и зрения, ишемический инсульт.

6 Какие симптомы у менингита? Поскольку возбудителей, вызывающих менингит, много, то и симптомы могут заметно отличаться. К общим проявлениям бактериального менингита относят: холодные конечности;

суставные и мышечные боли;

учащенное дыхание;

диарею;

темно-фиолетовую или красную сыпь.

7 Как можно защититься от менингита? Самый надежный способ - вакцинация. Прививки, дающие иммунитет к менингококку, давно существуют и широко используются. Известно, что менингит наиболее распространен в странах со слабой иммунопрофилактикой.

8 Можно ли заразиться менингитом через посылку? Судя по всему, нет. Об этом уже заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, о невозможности заразиться через посылку говорят и иммунологи. Как рассказал изданию "НГС" иммунолог Николай Крючков, подхватить инфекцию можно только от людей, которые работают в пункте выдачи. "Если говорить о выживаемости вируса вне человеческого тела, то он и правда может некоторое время оставаться на посылке, на которую чихнул зараженный человек. Но это не критичный путь передачи: если посылка едет в течение нескольких дней, то никакого вируса на ней уже не будет. Однако если вы придете забирать посылку в маркетплейс, в котором распространилось заболевание, то риск столкнуться с переносчиком и заболеть есть", - цитирует врача издание Как говорят специалисты, вирус менингококка живёт на открытом воздухе не более получаса. Если же на него воздействуют солнечные лучи, он и вовсе погибнет за несколько минут. Тем не менее, екатеринбуржцы встревожены и не спешат забирать свои посылки, пишет URA.RU "Пришла посылка, но забирать ее пока опасно. Посмотрим, что дальше будет. Не хотелось бы заразиться такой серьезной болезнью, которая, между прочим, может привести к инвалидности или даже смерти", - цитирует издание одного из горожан