В Екатеринбурге мать бросила умирать на улице своего новорожденного ребенка
20-летняя девушка родила дома и не знала, "что делать с ребенком"
15 декабря 2023, 16:50, ИА Амител
20-летняя жительница Челябинской области родила дома мальчика и от незнания, что с ним делать, вынесла умирать на улицу в мороз. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на пресс-службу СКР по Свердловской области.
По информации следователей, в ночь на 15 декабря девушка находилась в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. Там она родила мальчика.
"Намереваясь совершить убийство новорожденного, положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры. При этом женщина осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет", – рассказали в ведомстве.Ребенка обнаружил прохожий. Он проживал недалеко от девушки и, возвращаясь домой, вышел из машины и услышал плач ребенка. На место он вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Младенца доставили в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга – врачи борются за его жизнь.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного. Отмечается, что отцом ребенка может являться житель Челябинской области. О беременности возлюбленной он не знал.
Сама девушка сейчас находится в реанимации – ей оказывают медицинскую помощь. Причины происшествия устанавливаются.
17:14:06 15-12-2023
Что у человека в голове....
18:16:30 15-12-2023
Гость (17:14:06 15-12-2023) Что у человека в голове.... ... Два килограмма фекалий
19:05:57 15-12-2023
Гость (17:14:06 15-12-2023) Что у человека в голове.... ... тикток
08:33:29 16-12-2023
Гость (17:14:06 15-12-2023) Что у человека в голове.... ... В голове у нее пропаганда _ Дал бог зайку, даст и лужайку_
18:28:06 15-12-2023
и от незнания, что с ним делать,---- да вы серьезно?! Кошка, собака (эт которая зверь прям) знает, что с ними делать, а эта ... особь человекоподобная, знает только, как их делать?
09:29:26 16-12-2023
Вот для того и нужны аборты. Запрещать их нельзя, иначе будет вот так. Потому что нет 100% противозачаточных средств. Молодой особи проще выкинуть ребёнка, чем привлекать к себе внимание отказываясь от него в учреждении. Это куча бумаг и работа мозгоправов, а это кому то надо?