В Екатеринбурге мать бросила умирать на улице своего новорожденного ребенка

20-летняя девушка родила дома и не знала, "что делать с ребенком"

15 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20-летняя жительница Челябинской области родила дома мальчика и от незнания, что с ним делать, вынесла умирать на улицу в мороз. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на пресс-службу СКР по Свердловской области.

По информации следователей, в ночь на 15 декабря девушка находилась в одной из квартир дома по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. Там она родила мальчика.

"Намереваясь совершить убийство новорожденного, положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры. При этом женщина осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет", – рассказали в ведомстве.Ребенка обнаружил прохожий. Он проживал недалеко от девушки и, возвращаясь домой, вышел из машины и услышал плач ребенка. На место он вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Младенца доставили в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга – врачи борются за его жизнь.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного. Отмечается, что отцом ребенка может являться житель Челябинской области. О беременности возлюбленной он не знал.

Сама девушка сейчас находится в реанимации – ей оказывают медицинскую помощь. Причины происшествия устанавливаются.