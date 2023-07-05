В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококк

Возбудитель инфекции не отличается живучестью — на картоне, фанере и других упаковочных материалах он не остается жизнеспособным длительное время

05 июля 2023, 23:32, ИА Амител

Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Как сообщает РИА Новости, на 5 июля там зафиксировали семь случаев заражения.

"Для людей, получивших посылки из распределительных центров "Озон", риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — подчеркнули в управлении ведомства по Свердловской области.

Возбудитель инфекции не отличается живучестью — на картоне, фанере и других упаковочных материалах он не остается жизнеспособным длительное время. Специалисты уже определили границы очагов и выявили контактировавших с заразившимися.

На складе поручили усилить дезинфекцию помещений и организовать медицинский осмотр. Привито уже более 60 человек.