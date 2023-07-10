В Электростали 19-летнему парню сняли скальп за зеленый цвет волос

Молодой человек подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ стали негативно высказываться из-за его прически и обзывать

10 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В подмосковной Электростали 19-летнему парню сняли скальп за зеленый ирокез. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером, 9 июля, около 21:00 мск. Молодой человек подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ стали негативно высказываться из-за его прически и обзывать. В результате это перешло в конфликт. Друзья пострадавшего сбежали.

Они обездвижили парня и срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи. После этого они сбежали в неизвестном направлении. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, которые вызвали скорую.