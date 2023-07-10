НОВОСТИПроисшествия

В Электростали 19-летнему парню сняли скальп за зеленый цвет волос

Молодой человек подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ стали негативно высказываться из-за его прически и обзывать

10 июля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В подмосковной Электростали 19-летнему парню сняли скальп за зеленый ирокез. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером, 9 июля, около 21:00 мск. Молодой человек подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ стали негативно высказываться из-за его прически и обзывать. В результате это перешло в конфликт. Друзья пострадавшего сбежали.

Они обездвижили парня и срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи. После этого они сбежали в неизвестном направлении. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, которые вызвали скорую.

Комментарии 55

Avatar Picture
Гость

23:55:02 10-07-2023

Курение вредит здоровью .

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

01:04:30 11-07-2023

Злобный народец

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Геннадий мироноа

01:11:13 11-07-2023

Если он индеец, то в Северной Америке с индейцеми так и поступали, ирокез должен быть готов ко всему

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

01:33:59 11-07-2023

Сон разума рождает чудовищ...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:51 11-07-2023

Татьяна (01:33:59 11-07-2023) Сон разума рождает чудовищ... ... Да уж! Встретишь такого ирокеза ночью - чистое чудовище....

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:00 11-07-2023

Гость (09:45:51 11-07-2023) Татьяна (01:33:59 11-07-2023) Сон разума рождает чудов... Таких как ты страшно встретить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

01:46:17 11-07-2023

Немного можно уточнить. Двое незаменимых специалистов из страны ближнего зарубежья срезали скальп с русского парня

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:09 11-07-2023

Александр (01:46:17 11-07-2023) Немного можно уточнить. Двое незаменимых специалистов из стр... Врёшь как дышишь. Один из двоих подозреваемых задержан. По данным подмосковного МВД, им оказался 24-летний житель республики Коми. Коми это Россия.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:58 11-07-2023

Гость (08:16:09 11-07-2023) Врёшь как дышишь. Один из двоих подозреваемых задержан. По д... В Коми тоже полно гостей из зарубежья. Не одни коми там проживают.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

01:47:05 11-07-2023

Пора в УК вносить статью, что за некоторые преступления наказывать их же методом.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виктор

01:48:10 11-07-2023

Почему не сообщаете, что в индейцев решили поиграть мигранты?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:28 11-07-2023

Виктор (01:48:10 11-07-2023) Почему не сообщаете, что в индейцев решили поиграть мигранты... Один из двоих подозреваемых задержан. По данным подмосковного МВД, им оказался 24-летний житель республики Коми. Коми это Россия.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Альбина

01:51:52 11-07-2023

Уроды агрессивные, искалечили парня, родителям горе такое!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:53 11-07-2023

Альбина (01:51:52 11-07-2023) Уроды агрессивные, искалечили парня, родителям горе такое!!!... У них горе в том что воспитали такого дебила ...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:45 11-07-2023

Гость (11:17:53 11-07-2023) У них горе в том что воспитали такого дебила ...... Дебилы-то не те, кто волосы красит, а кто скальп срезает.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:45 11-07-2023

Гость (11:17:53 11-07-2023) У них горе в том что воспитали такого дебила ...... Кто же тебя таким пииииии воспитал?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:08:33 11-07-2023

Звереем, Господа, звереем...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Felicita

02:11:07 11-07-2023

Хорошие друзья....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий Рязанцев

02:12:15 11-07-2023

За такое злодеяние надо ставить к стенке. Напали сворой на молодого мальчишку и нанесли тяжкие повреждения. Уроды! Козлы! Дали бы мне автомат и полномочия - не дрогнула бы рука!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:41 11-07-2023

Дмитрий Рязанцев (02:12:15 11-07-2023) За такое злодеяние надо ставить к стенке. Напали сворой на м... Телефонный номер 117 -для вас!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:33 11-07-2023

Дмитрий Рязанцев (02:12:15 11-07-2023) За такое злодеяние надо ставить к стенке. Напали сворой на м... Тоже с ирокезом ходишь? Вообще-то высказывание ваше тянет как минимум на статью угрозы убийством. А как максимум - это уже фашизм.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:18:15 11-07-2023

страна окончательно свихнулась. Здесь жить нельзя

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:45 11-07-2023

Гость (02:18:15 11-07-2023) страна окончательно свихнулась. Здесь жить нельзя... Можно отправиться туда, где узаконена гомосятина, например, плюс педофилия- это лишь сексуальное предпочтение, инцест- норма жизни, а дети неонатального периода от недели до трёх от рождения вообще ещё не люди и мать может избавиться от такого ребёнка в случае , если передумала быть мамой ( и это на законодательном уровне). Короче, геройпы, канады и прочие ждут

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

02:26:47 11-07-2023

Вот уроды.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:25 11-07-2023

Елена (02:26:47 11-07-2023) Вот уроды.... Да, точно! И в Барнауле таких уродов - ирокезов много.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:34 11-07-2023

Гость (09:52:25 11-07-2023) Да, точно! И в Барнауле таких уродов - ирокезов много.... Уродов много, а с ирокезами давно никого не встречали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Арина

03:49:47 11-07-2023

Надеемся бодрые ребята скоро пополнят ряды Вагнера, предварительно получив судимость.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:43 11-07-2023

Арина (03:49:47 11-07-2023) Надеемся бодрые ребята скоро пополнят ряды Вагнера, предвари... Да, ссыкуны же с ирокезами под мамкины юбки же попрячутся как обычно

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:05 11-07-2023

Гость (11:21:43 11-07-2023) Да, ссыкуны же с ирокезами под мамкины юбки же попрячутся ка... А не ссыкуны - это напали толпой на одного? Очень смелый поступок! Для ссыкунов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:10 11-07-2023

Гость (12:39:05 11-07-2023) А не ссыкуны - это напали толпой на одного? Очень смелый пос... Ссыкуны дружно минусуют :-)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:11:17 12-07-2023

Гость (14:31:10 11-07-2023) Ссыкуны дружно минусуют :-) ... Вперёд, ссыкуны! Ставьте больше минусов! :-)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анастасия

04:15:01 11-07-2023

Почему мне так хочется облить их бензином и запалить, а тех, кто будет выползать из из их логова - пулемётной очередью отправлять к праотцам?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:58 11-07-2023

Анастасия (04:15:01 11-07-2023) Почему мне так хочется облить их бензином и запалить, а тех,... Ирокезов? Ну, это уж слишком вы хватили. Ходят с ирокезом - так и пусть...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

07:19:17 11-07-2023

Почему всё против индейцев. А зеленный цвет волос это нормально для мужика???

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:12 11-07-2023

Евгений (07:19:17 11-07-2023) Почему всё против индейцев. А зеленный цвет волос это нормал... Для мужиков много что ненормально. Бить толпой одного - ненормально. Но вас это не смущает, видимо? А цвет волос смутил. Что, проще смотреть, чем думать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:40:54 11-07-2023

Наука, очень ненужная, конечно, для других "ирокезов" - лучше быть ближе к чукчам....

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:11 11-07-2023

Нормально. А он точно парень,?А его "друзья"?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

07:47:58 11-07-2023

Виктор (01:48:10 11-07-2023) Почему не сообщаете, что в индейцев решили поиграть мигранты... В Самаре недавно зарезали девушку. Горло перерезали и выкинули из машины. Нигде не написана национальность преступника, хотя это был.... Хорошо, поймали быстро и опубликовали фото.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аль

07:57:28 11-07-2023

Средневековье.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:54 11-07-2023

Аль (07:57:28 11-07-2023) Средневековье. ... Не, с ирокезами ходили при первобытно-общинном. В средневековье уже другие прически были.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:59 11-07-2023

Смертную казнь давно пора вводить и ужесточение УК. Только адекватное наказание способно отрезвить основную массу подонков. Если это были мигранты, то боюсь представить, что будет дальше. Надо сваливать отсюда. Самим не дадут разобраться и их не отправят восвоси. Это надо же придумать-без мигрантов попадём. Пропадем и скоро с этими умникамт и мигрантами. Как достало это лживое братство.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:32 11-07-2023

Гость (08:25:59 11-07-2023) Смертную казнь давно пора вводить и ужесточение УК. Только а... Это были жители Коми, Россия.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
***

08:44:23 11-07-2023

Анастасия (04:15:01 11-07-2023) Почему мне так хочется облить их бензином и запалить, а тех,... И чем вы лучше этих хулиганов? Они хотя бы парня вживых оставили.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

08:45:30 11-07-2023

Евгений (07:19:17 11-07-2023) Почему всё против индейцев. А зеленный цвет волос это нормал... Может и не нормально, но если из-за этого у Вас появилась мысль срезать эти волосы, то Вы ненормальный в прямом понимании этого слова. Психически нездоровый человек только может, в угоду своему восприятию мира, решить другому причинить вред здоровью и совершить насилие. В уже далеком 1998 году у нас тоже в школе, а затем в университете были мальчики с хвостами и балахонах, юность прошла и сейчас это состоявшиеся люди, на руководящих должностях в костюмах. Отцы семейств. Неформальная внешность в юности, это приемлемо, а вот тупость и скудоумие в зрелости - признак деградации нашего населения.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:39 11-07-2023

подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету----- теперь наверное курить бросит. тоже плюс.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

09:20:13 11-07-2023

Я цветноволосых адекватных не видел, думаю он вёл себя как педовка, а на замечание отреагировал на американский манер

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:07 11-07-2023

Николай (09:20:13 11-07-2023) Я цветноволосых адекватных не видел, думаю он вёл себя как п... А я думаю, ты себя сейчас ведешь как педовка. Точнее, как базарная баба, которая сплетни на пустом месте создаёт.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

09:22:45 11-07-2023

Подобные нелюди должны подлежать немедленной кастрации

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:04 11-07-2023

Татьяна (09:22:45 11-07-2023) Подобные нелюди должны подлежать немедленной кастрации... Да что вы все на ирокезов набросились? Один хочет их жечь, другой стрелять, третий кастрировать. Жестокие вы!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:00 11-07-2023

На "неформала", не "формальная"реакция, это уже было в истории....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:51 11-07-2023

Николай (09:20:13 11-07-2023) Я цветноволосых адекватных не видел, думаю он вёл себя как п... То есть если кто-то ведет себя или выглядит не так, как нравится вам - это повод его искалечить. Отлично. Надеюсь, окружающие вас люди осведомлены о ваших "принципах".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:10 11-07-2023

09:49:51 11-07-2023 То есть если кто-то ведет себя или выглядит не так, как нравится вам - это повод его искалечить... А что делать людям, которым просто противно на это смотреть. Ничего не калечется, конечно, физически. Но стыдно, что на нашей родине такие ходят бродят. Хорошо, что есть такие "санитары", которые иногда чистят общество. Почему на этих слащавых повсюду должны смотреть я и мои дети. Не вижу ничего плохого в этой новости. Жаль, что это вне рамок закона. А в случае глобальной мобилизации, эти товарищи как раз пойдут родину защищать, а эти ряженые слащавые попугаи, будут искать место скорей, где схорониться, чтобы их не трогали. Настоящие мужчины будут защищать женщин, стариков и детей своей страны. Но и, к сожалению, ряженых и крашеных тоже. Конкретно этому науку преподали, он теперь даже физически не сможет свои причёски попугая делать, только парики. Но какой ценой для себя... P.S.: Сейчас негатив, знаю, посыпется. Я не гопник, высшее образование, психически здоров и социально не опасен.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:24 11-07-2023

Гость (14:18:10 11-07-2023) 09:49:51 11-07-2023 То есть если кто-то ведет себя или выгля... А мне противно маты слушать. Мне противно на быдло смотреть. Противно, когда курят где попало и воняют всякой дрянью. Но вы предалагает всех, кто противен лупить и снимать у них скальпы? Своего скальпа не боитесь лишиться?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:12:25 12-07-2023

Гость (14:34:24 11-07-2023) Гость (14:18:10 11-07-2023) 09:49:51 11-07-2023 То ест... Не, не боитесь, видимо =) желаю вам это на себе прочувствовать :-)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:34 13-07-2023

Александр (01:46:17 11-07-2023) Немного можно уточнить. Двое незаменимых специалистов из стр... Из республики Коми

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров