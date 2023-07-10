В Электростали 19-летнему парню сняли скальп за зеленый цвет волос
Молодой человек подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ стали негативно высказываться из-за его прически и обзывать
10 июля 2023, 22:59, ИА Амител
В подмосковной Электростали 19-летнему парню сняли скальп за зеленый ирокез. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел вечером, 9 июля, около 21:00 мск. Молодой человек подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ стали негативно высказываться из-за его прически и обзывать. В результате это перешло в конфликт. Друзья пострадавшего сбежали.
Они обездвижили парня и срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи. После этого они сбежали в неизвестном направлении. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, которые вызвали скорую.
23:55:02 10-07-2023
Курение вредит здоровью .
01:04:30 11-07-2023
Злобный народец
01:11:13 11-07-2023
Если он индеец, то в Северной Америке с индейцеми так и поступали, ирокез должен быть готов ко всему
01:33:59 11-07-2023
Сон разума рождает чудовищ...
09:45:51 11-07-2023
Татьяна (01:33:59 11-07-2023) Сон разума рождает чудовищ... ... Да уж! Встретишь такого ирокеза ночью - чистое чудовище....
14:29:00 11-07-2023
Гость (09:45:51 11-07-2023) Татьяна (01:33:59 11-07-2023) Сон разума рождает чудов... Таких как ты страшно встретить.
01:46:17 11-07-2023
Немного можно уточнить. Двое незаменимых специалистов из страны ближнего зарубежья срезали скальп с русского парня
08:16:09 11-07-2023
Александр (01:46:17 11-07-2023) Немного можно уточнить. Двое незаменимых специалистов из стр... Врёшь как дышишь. Один из двоих подозреваемых задержан. По данным подмосковного МВД, им оказался 24-летний житель республики Коми. Коми это Россия.
08:53:58 11-07-2023
Гость (08:16:09 11-07-2023) Врёшь как дышишь. Один из двоих подозреваемых задержан. По д... В Коми тоже полно гостей из зарубежья. Не одни коми там проживают.
01:47:05 11-07-2023
Пора в УК вносить статью, что за некоторые преступления наказывать их же методом.
01:48:10 11-07-2023
Почему не сообщаете, что в индейцев решили поиграть мигранты?
08:16:28 11-07-2023
Виктор (01:48:10 11-07-2023) Почему не сообщаете, что в индейцев решили поиграть мигранты... Один из двоих подозреваемых задержан. По данным подмосковного МВД, им оказался 24-летний житель республики Коми. Коми это Россия.
01:51:52 11-07-2023
Уроды агрессивные, искалечили парня, родителям горе такое!!!!
11:17:53 11-07-2023
Альбина (01:51:52 11-07-2023) Уроды агрессивные, искалечили парня, родителям горе такое!!!... У них горе в том что воспитали такого дебила ...
12:28:45 11-07-2023
Гость (11:17:53 11-07-2023) У них горе в том что воспитали такого дебила ...... Дебилы-то не те, кто волосы красит, а кто скальп срезает.
14:29:45 11-07-2023
Гость (11:17:53 11-07-2023) У них горе в том что воспитали такого дебила ...... Кто же тебя таким пииииии воспитал?
02:08:33 11-07-2023
Звереем, Господа, звереем...
02:11:07 11-07-2023
Хорошие друзья....
02:12:15 11-07-2023
За такое злодеяние надо ставить к стенке. Напали сворой на молодого мальчишку и нанесли тяжкие повреждения. Уроды! Козлы! Дали бы мне автомат и полномочия - не дрогнула бы рука!
07:41:41 11-07-2023
Дмитрий Рязанцев (02:12:15 11-07-2023) За такое злодеяние надо ставить к стенке. Напали сворой на м... Телефонный номер 117 -для вас!
09:49:33 11-07-2023
Дмитрий Рязанцев (02:12:15 11-07-2023) За такое злодеяние надо ставить к стенке. Напали сворой на м... Тоже с ирокезом ходишь? Вообще-то высказывание ваше тянет как минимум на статью угрозы убийством. А как максимум - это уже фашизм.
02:18:15 11-07-2023
страна окончательно свихнулась. Здесь жить нельзя
09:11:45 11-07-2023
Гость (02:18:15 11-07-2023) страна окончательно свихнулась. Здесь жить нельзя... Можно отправиться туда, где узаконена гомосятина, например, плюс педофилия- это лишь сексуальное предпочтение, инцест- норма жизни, а дети неонатального периода от недели до трёх от рождения вообще ещё не люди и мать может избавиться от такого ребёнка в случае , если передумала быть мамой ( и это на законодательном уровне). Короче, геройпы, канады и прочие ждут
02:26:47 11-07-2023
Вот уроды.
09:52:25 11-07-2023
Елена (02:26:47 11-07-2023) Вот уроды.... Да, точно! И в Барнауле таких уродов - ирокезов много.
14:30:34 11-07-2023
Гость (09:52:25 11-07-2023) Да, точно! И в Барнауле таких уродов - ирокезов много.... Уродов много, а с ирокезами давно никого не встречали.
03:49:47 11-07-2023
Надеемся бодрые ребята скоро пополнят ряды Вагнера, предварительно получив судимость.
11:21:43 11-07-2023
Арина (03:49:47 11-07-2023) Надеемся бодрые ребята скоро пополнят ряды Вагнера, предвари... Да, ссыкуны же с ирокезами под мамкины юбки же попрячутся как обычно
12:39:05 11-07-2023
Гость (11:21:43 11-07-2023) Да, ссыкуны же с ирокезами под мамкины юбки же попрячутся ка... А не ссыкуны - это напали толпой на одного? Очень смелый поступок! Для ссыкунов.
14:31:10 11-07-2023
Гость (12:39:05 11-07-2023) А не ссыкуны - это напали толпой на одного? Очень смелый пос... Ссыкуны дружно минусуют :-)
02:11:17 12-07-2023
Гость (14:31:10 11-07-2023) Ссыкуны дружно минусуют :-) ... Вперёд, ссыкуны! Ставьте больше минусов! :-)
04:15:01 11-07-2023
Почему мне так хочется облить их бензином и запалить, а тех, кто будет выползать из из их логова - пулемётной очередью отправлять к праотцам?
09:54:58 11-07-2023
Анастасия (04:15:01 11-07-2023) Почему мне так хочется облить их бензином и запалить, а тех,... Ирокезов? Ну, это уж слишком вы хватили. Ходят с ирокезом - так и пусть...
07:19:17 11-07-2023
Почему всё против индейцев. А зеленный цвет волос это нормально для мужика???
14:32:12 11-07-2023
Евгений (07:19:17 11-07-2023) Почему всё против индейцев. А зеленный цвет волос это нормал... Для мужиков много что ненормально. Бить толпой одного - ненормально. Но вас это не смущает, видимо? А цвет волос смутил. Что, проще смотреть, чем думать?
07:40:54 11-07-2023
Наука, очень ненужная, конечно, для других "ирокезов" - лучше быть ближе к чукчам....
07:46:11 11-07-2023
Нормально. А он точно парень,?А его "друзья"?
07:47:58 11-07-2023
Виктор (01:48:10 11-07-2023) Почему не сообщаете, что в индейцев решили поиграть мигранты... В Самаре недавно зарезали девушку. Горло перерезали и выкинули из машины. Нигде не написана национальность преступника, хотя это был.... Хорошо, поймали быстро и опубликовали фото.
07:57:28 11-07-2023
Средневековье.
09:57:54 11-07-2023
Аль (07:57:28 11-07-2023) Средневековье. ... Не, с ирокезами ходили при первобытно-общинном. В средневековье уже другие прически были.
08:25:59 11-07-2023
Смертную казнь давно пора вводить и ужесточение УК. Только адекватное наказание способно отрезвить основную массу подонков. Если это были мигранты, то боюсь представить, что будет дальше. Надо сваливать отсюда. Самим не дадут разобраться и их не отправят восвоси. Это надо же придумать-без мигрантов попадём. Пропадем и скоро с этими умникамт и мигрантами. Как достало это лживое братство.
08:33:32 11-07-2023
Гость (08:25:59 11-07-2023) Смертную казнь давно пора вводить и ужесточение УК. Только а... Это были жители Коми, Россия.
08:44:23 11-07-2023
Анастасия (04:15:01 11-07-2023) Почему мне так хочется облить их бензином и запалить, а тех,... И чем вы лучше этих хулиганов? Они хотя бы парня вживых оставили.
08:45:30 11-07-2023
Евгений (07:19:17 11-07-2023) Почему всё против индейцев. А зеленный цвет волос это нормал... Может и не нормально, но если из-за этого у Вас появилась мысль срезать эти волосы, то Вы ненормальный в прямом понимании этого слова. Психически нездоровый человек только может, в угоду своему восприятию мира, решить другому причинить вред здоровью и совершить насилие. В уже далеком 1998 году у нас тоже в школе, а затем в университете были мальчики с хвостами и балахонах, юность прошла и сейчас это состоявшиеся люди, на руководящих должностях в костюмах. Отцы семейств. Неформальная внешность в юности, это приемлемо, а вот тупость и скудоумие в зрелости - признак деградации нашего населения.
08:47:39 11-07-2023
подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету----- теперь наверное курить бросит. тоже плюс.
09:20:13 11-07-2023
Я цветноволосых адекватных не видел, думаю он вёл себя как педовка, а на замечание отреагировал на американский манер
12:41:07 11-07-2023
Николай (09:20:13 11-07-2023) Я цветноволосых адекватных не видел, думаю он вёл себя как п... А я думаю, ты себя сейчас ведешь как педовка. Точнее, как базарная баба, которая сплетни на пустом месте создаёт.
09:22:45 11-07-2023
Подобные нелюди должны подлежать немедленной кастрации
10:03:04 11-07-2023
Татьяна (09:22:45 11-07-2023) Подобные нелюди должны подлежать немедленной кастрации... Да что вы все на ирокезов набросились? Один хочет их жечь, другой стрелять, третий кастрировать. Жестокие вы!
09:49:00 11-07-2023
На "неформала", не "формальная"реакция, это уже было в истории....
09:49:51 11-07-2023
Николай (09:20:13 11-07-2023) Я цветноволосых адекватных не видел, думаю он вёл себя как п... То есть если кто-то ведет себя или выглядит не так, как нравится вам - это повод его искалечить. Отлично. Надеюсь, окружающие вас люди осведомлены о ваших "принципах".
14:18:10 11-07-2023
09:49:51 11-07-2023 То есть если кто-то ведет себя или выглядит не так, как нравится вам - это повод его искалечить... А что делать людям, которым просто противно на это смотреть. Ничего не калечется, конечно, физически. Но стыдно, что на нашей родине такие ходят бродят. Хорошо, что есть такие "санитары", которые иногда чистят общество. Почему на этих слащавых повсюду должны смотреть я и мои дети. Не вижу ничего плохого в этой новости. Жаль, что это вне рамок закона. А в случае глобальной мобилизации, эти товарищи как раз пойдут родину защищать, а эти ряженые слащавые попугаи, будут искать место скорей, где схорониться, чтобы их не трогали. Настоящие мужчины будут защищать женщин, стариков и детей своей страны. Но и, к сожалению, ряженых и крашеных тоже. Конкретно этому науку преподали, он теперь даже физически не сможет свои причёски попугая делать, только парики. Но какой ценой для себя... P.S.: Сейчас негатив, знаю, посыпется. Я не гопник, высшее образование, психически здоров и социально не опасен.
14:34:24 11-07-2023
Гость (14:18:10 11-07-2023) 09:49:51 11-07-2023 То есть если кто-то ведет себя или выгля... А мне противно маты слушать. Мне противно на быдло смотреть. Противно, когда курят где попало и воняют всякой дрянью. Но вы предалагает всех, кто противен лупить и снимать у них скальпы? Своего скальпа не боитесь лишиться?
02:12:25 12-07-2023
Гость (14:34:24 11-07-2023) Гость (14:18:10 11-07-2023) 09:49:51 11-07-2023 То ест... Не, не боитесь, видимо =) желаю вам это на себе прочувствовать :-)
23:05:34 13-07-2023
Александр (01:46:17 11-07-2023) Немного можно уточнить. Двое незаменимых специалистов из стр... Из республики Коми