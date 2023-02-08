В ЕР рассказали о нормах по интеграции новых регионов в сферу здравоохранения

Госдума приняла в первом чтении базовые законопроекты, которые регулируют эту сферу

08 февраля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Меры соцподдержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. По сообщению сайта "Единой России", пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству. При этом если размер пенсии после перерасчёта будет меньше, чем до него, то будет установлена региональная доплата.

"Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным "телом" пенсии. Оформить пенсию лица, как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста", – рассказал координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы ЕР замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Для установления мер соцподдержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке. "В тех случаях, когда люди сами не смогут подтвердить документально стаж, во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать", – сообщил Исаев. В российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами. Им будут установлены группы инвалидности по российскому законодательству, но предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу.

Для расчёта больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя зарплата за период с 30 сентября 2022 года. Пенсии задним числом были перерассчитаны в баллах, начиная с 2022 года. "Принято решение, что в качестве средней зарплаты будут взяты величины в соседних регионах. Для Донецкой и Луганской народной республик это 40 183 рубля, ориентир – Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это Крым – 37 315 рублей", – подчеркнул Андрей Исаев.

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почётного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России».

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах. До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России. После этой даты аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

"Прописывается, кто допускается к осуществлению медицинской деятельности. Мы признаём все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают там (в новых регионах, – прим. ред.), могут ни о чём не беспокоиться", – пояснил координатор направления народной программы "Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.Кроме того, в новых регионах будет допускаться обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешит использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в Россию, а также лекарственные препараты, произведённые на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года.

"Всё это направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи, это же отражено в народной программе "Единой России". Все её положения должны быть распространены на эти территории: это и оснащение первичного звена оборудованием, кадровое обеспечение. <...> Там живут наши люди, мы их не бросим", – подчеркнул Дмитрий Хубезов.Также запущен процесс интеграции в сфере образования. В частности, будет урегулирован процесс признания учёных степеней и званий, ранее полученных жителями ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.