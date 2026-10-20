В Esteo Центре "Альбион-Моторс" запустили программу поддержки гибридных автомобилей

Совокупная выгода при покупке может достигать 1 млн рублей

20 октября 2026, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGbsf2Z

Гибрид Esteo / Иллюстрация предоставлена автосалоном "Альбион-Моторс"

Esteo Центр "Альбион-Моторс" объявил о запуске специальной программы поддержки гибридных моделей Esteo ("Эстео"). Предложение позволяет приобрести премиальный автомобиль на более выгодных условиях и выбрать удобный способ оплаты. Программа действует до 31 октября 2026 года включительно и распространяется на несколько моделей бренда.

Гибрид Esteo / Иллюстрация предоставлена автосалоном "Альбион-Моторс"

Как получить максимальную скидку?

Первый вариант подойдет тем, кто хочет максимально снизить стоимость автомобиля за счет прямой выгоды от производителя. Ее размер зависит от модели.

При покупке Exlantix ET можно сэкономить до 850 тыс. рублей, флагманского Exlantix ET8 — до 900 тыс. рублей, а внедорожника V27 — до 800 тыс. рублей.

Дополнительно покупатели могут воспользоваться программой трейд-ин и зачесть стоимость прежней машины. При этом специальные кредитные и лизинговые ставки Esteo с данным вариантом не действуют.

С учетом максимальной прямой скидки и трейд-ин минимальная цена Exlantix ET начнется от 5 990 000 рублей, флагманского Exlantix ET8 — от 6 690 000 рублей, а внедорожника V27 — от 4 990 000 рублей.

Второй вариант позволяет совместить прямую выгоду с кредитом* или лизингом. В этом случае скидка достигает 600 тыс. рублей на каждую из трех моделей. При таких условиях Exlantix ET можно приобрести от 6 240 000 рублей, Exlantix ET8 — от 6 990 000 рублей, а V27 — от 5 190 000 рублей.

Программа подойдет покупателям, которые предпочитают распределить расходы и сохранить комфортный размер платежей.

Сколько можно сэкономить?

Максимальная совокупная выгода достигает 1 млн рублей при покупке Exlantix ET или Exlantix ET8 по второму варианту программы, который сочетает скидку производителя и трейд-ин. Благодаря специальным условиям октябрь становится одним из наиболее привлекательных периодов для покупки моделей бренда.

Гибрид Esteo / Иллюстрация предоставлена автосалоном "Альбион-Моторс"

Что доступно покупателям в "Альбион-Моторс"?

В Esteo Центре "Альбион-Моторс" представлена вся гибридная линейка бренда. Посетители могут познакомиться с автомобилями, сравнить комплектации и цены, а также получить консультацию по условиям приобретения.

Специалисты дилерского центра помогут выбрать подходящую модель и оптимальный вариант покупки с учетом пожеланий и бюджета клиента.

Для гостей предусмотрена уютная зона ожидания с кофе, чаем и небольшими угощениями. Познакомиться с автомобилями и обсудить условия сделки можно в комфортной атмосфере, без спешки и давления.

Где пройти тест-драйв гибридов Esteo?

Оценить динамику автомобиля, тишину в салоне и работу интеллектуальных систем лучше всего во время поездки.

Esteo Центр "Альбион-Моторс" приглашает пройти тест-драйв гибридных моделей Esteo и воспользоваться действующей программой поддержки.

Запись на тест-драйв уже открыта.

*Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ПАО "Совкомбанк", АО "ТБанк", АО "Альфа-Банк", ПАО Банк ВТБ

Гибрид Esteo / Иллюстрация предоставлена автосалоном "Альбион-Моторс"

"Альбион-Моторс"

Адрес в Барнауле: пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 75-62-51

Адрес в Новосибирске: ул. Станционная, 89/3

Тел.: +7 (383) 388-74-03

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