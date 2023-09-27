В Эстонии предложили вслед за Польшей переименовать Калининград
Комитет парламента обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением называть его Кенигсбергом
27 сентября 2023, 07:50, ИА Амител
Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой о переименовании Калининграда и Кингисеппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законодательный орган республики.
Там заявили, что комитет обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением заменить в языке Калининград на Кенигсберг. Также в парламенте считают, что Кингисепп в Ленинградской области должен носить название Ямбург или Яаму.
Отметим, что ранее на такой шаг пошла Польша. Теперь в польском языке Калининград официально называются Крулевец. В самом городе назвали все решения о переименовании "инсинуацией".
08:03:12 27-09-2023
Предлагаю переименовать эстонию в Тормозятину, а польшу - в Козляндию....
08:13:25 27-09-2023
Поддерживаю)))
08:17:31 27-09-2023
судя по заголовку в эстонии ранее предложили переназвать польшу и теперь добрались и до калининграда))
09:04:31 27-09-2023
Каллинниннград.
10:53:47 27-09-2023
Гость (09:04:31 27-09-2023) Каллинниннград. ... Кааллинниннграааад
09:06:28 27-09-2023
Сами калининградцы в быту и между собой называют его "кёниг", сокращённое от Кёнигсберг. Были даже попытки организовать референдум за переименование и восстановление "сакрального" для города королевского замка.
09:18:54 27-09-2023
Ну тогда предлагаю назвать Таллин Колыванью или Ревелем, это исторические названия, если что. А саму Эстонию Эстляндией, как при царе.
09:47:37 27-09-2023
Вы можете меня даже побить, пока меня нет (с) А вообще чухонцы и пшеки - наиболее поганые как недогосударства...
10:02:58 27-09-2023
Гость (09:47:37 27-09-2023) Вы можете меня даже побить, пока меня нет (с) А вообще чухонцы и пшеки - наиболее поганые как недогосударства... Я тоже думаю, что ради защиты Родины надо начать там СВО и организовать оборонительное наступление с массированным оборонительным ударом из всех орудий.
10:07:09 27-09-2023
Пора переименовать эстонию с польшей и всех этих пигмеев, пока их не разорвало от собственного величия)
10:35:13 27-09-2023
Правильно. Давно пора убирать из названий городов и улиц имена всяких Калининых, Свердловых и т.д.
13:20:03 27-09-2023
Гость (10:35:13 27-09-2023) Правильно. Давно пора убирать из названий городов и улиц име... Это история страны, А Всякие Калинины и Свердловы - руководители страны, всякий - это комментатор с подобными предложениями)
15:04:36 27-09-2023
Гость (13:20:03 27-09-2023) Это история страны, А Всякие Калинины и Свердловы - руководи... вот только той страны не существует, а все действия нынешних временщиков говорят что мы строим не преемника той страны а государство - полный антипод.
02:37:30 28-09-2023
А в Курляндию обратно не хотят прибалты переименоваться?