В Эстонии предложили вслед за Польшей переименовать Калининград

Комитет парламента обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением называть его Кенигсбергом

27 сентября 2023, 07:50, ИА Амител

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Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой о переименовании Калининграда и Кингисеппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законодательный орган республики.

Там заявили, что комитет обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением заменить в языке Калининград на Кенигсберг. Также в парламенте считают, что Кингисепп в Ленинградской области должен носить название Ямбург или Яаму.

Отметим, что ранее на такой шаг пошла Польша. Теперь в польском языке Калининград официально называются Крулевец. В самом городе назвали все решения о переименовании "инсинуацией".