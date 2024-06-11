В Еврокомиссии подтвердили выделение Киеву замороженных активов России

90% из обещанных 1,5 млрд евро пойдут на оружие

11 июня 2024, 19:31, ИА Амител

Доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле. Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"В июле первые 1,5 млрд евро доходов от реинвестированных российских активов станут доступны для передаче Украине. При этом 90% этой суммы пойдет на оружие", – сказала она.

Также дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине добавила, что Киев получит еще дополнительные средства для восстановления инфраструктуры страны. Она заключила, что эта аппаратура необходима для восстановления децентрализованной генерации электричества на территории Украины и сохранения устойчивости ее энергосистемы.