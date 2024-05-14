Случаи заражения человека исчисляются десятками

14 мая 2024, 08:12, ИА Амител

Пробирка с кровью / Фото: pxhere.com

В Испании выявили уже несколько десятков случаев заражения людей вирусом крысиного гепатита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais. Науке это заболевание стало известно совсем недавно. И долгое время считалось, что люди вообще не могут им заболеть.

Рассказываем, что это за болезнь, чем она опасна и как может передаться человеку.

1 Что произошло? По данным El Pais, в Испании выявили уже более 40 инфицированных крысиным гепатитом. Уточняется, что количество зараженных увеличивается по мере того, как медики продолжают исследования. Заболевшие обнаружены в самых разных регионах страны. "Эти 40 случаев были обнаружены в результате анализа образцов, взятых более чем у 250 пациентов из десяти больниц, что указывает на распространенность вируса в этой группе на уровне 14%", – цитирует газета ученого из Испании Антонио Риверо Хуареса.

2 Что такое крысиный гепатит? Это разновидность гепатита E, которую переносят крысы. На латыни заболевание получило название Rocahepevirus ratti. Впервые вирус был обнаружен в 2010 году в Германии. Долгое время считалось, что человек не может заразиться крысиным гепатитом. Но все изменилось в 2018-м, когда эту инфекцию подхватил 56-летний житель Гонконга. Известно, что мужчина перенес трансплантацию печени, из-за чего принимал иммуноподавляющие препараты. Сообщалось, что это могло стать причиной заражения. Впрочем, в итоге он полностью вылечился от крысиного гепатита E.

3 Как крысиный гепатит может передаться человеку? Точный механизм пока не изучен. Одни ученые считают, что вирус передается через мочу и фекалии крыс. Таким образом могут быть заражены, например, еда или посуда. И если здоровый человек проконтактирует с этими предметами или продуктами, он вполне может заболеть. Есть и другая версия. По ней, есть еще животные, которые переносят крысиный гепатит, но не болеют им, зато вполне могут передать его человеку. Впрочем, что это могут быть за звери, пока непонятно. В любом случае, ученым еще предстоит выяснить точные пути распространения болезни.

4 Какие симптомы у крысиного гепатита E? Такие же, как и у обычного гепатита. Чаще всего болезнь протекает легко: у пациентов отмечаются желтуха и потеря аппетита.