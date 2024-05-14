В Европе заражаются крысиным гепатитом. Что это за болезнь и чем она опасна?
Случаи заражения человека исчисляются десятками
14 мая 2024, 08:12, ИА Амител
Пробирка с кровью / Фото: pxhere.com
В Испании выявили уже несколько десятков случаев заражения людей вирусом крысиного гепатита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais. Науке это заболевание стало известно совсем недавно. И долгое время считалось, что люди вообще не могут им заболеть.
Рассказываем, что это за болезнь, чем она опасна и как может передаться человеку.
1
Что произошло?
По данным El Pais, в Испании выявили уже более 40 инфицированных крысиным гепатитом. Уточняется, что количество зараженных увеличивается по мере того, как медики продолжают исследования. Заболевшие обнаружены в самых разных регионах страны.
"Эти 40 случаев были обнаружены в результате анализа образцов, взятых более чем у 250 пациентов из десяти больниц, что указывает на распространенность вируса в этой группе на уровне 14%", – цитирует газета ученого из Испании Антонио Риверо Хуареса.
2
Что такое крысиный гепатит?
Это разновидность гепатита E, которую переносят крысы. На латыни заболевание получило название Rocahepevirus ratti. Впервые вирус был обнаружен в 2010 году в Германии. Долгое время считалось, что человек не может заразиться крысиным гепатитом. Но все изменилось в 2018-м, когда эту инфекцию подхватил 56-летний житель Гонконга.
Известно, что мужчина перенес трансплантацию печени, из-за чего принимал иммуноподавляющие препараты. Сообщалось, что это могло стать причиной заражения. Впрочем, в итоге он полностью вылечился от крысиного гепатита E.
3
Как крысиный гепатит может передаться человеку?
Точный механизм пока не изучен. Одни ученые считают, что вирус передается через мочу и фекалии крыс. Таким образом могут быть заражены, например, еда или посуда. И если здоровый человек проконтактирует с этими предметами или продуктами, он вполне может заболеть.
Есть и другая версия. По ней, есть еще животные, которые переносят крысиный гепатит, но не болеют им, зато вполне могут передать его человеку. Впрочем, что это могут быть за звери, пока непонятно.
В любом случае, ученым еще предстоит выяснить точные пути распространения болезни.
4
Какие симптомы у крысиного гепатита E?
Такие же, как и у обычного гепатита. Чаще всего болезнь протекает легко: у пациентов отмечаются желтуха и потеря аппетита.
5
Чем опасен вирус крысиного гепатита?
А вот для беременных гепатит Е очень опасен – смертность в этой группе риска может достигать 30%.
10:07:37 14-05-2024
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