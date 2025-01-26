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В фельдшерско-акушерских пунктах Алтая введут единый стандарт медицинской помощи

В регионе дали старт реализации 15 проектам, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения

26 января 2025, 11:05, ИА Амител

Медик/ Фото: amic.ru
Медик/ Фото: amic.ru

В фельдшерско-акушерских пунктах Алтайского края введут единый стандарт оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В декабре прошлого года в крае дали старт реализации 15 проектам, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения, в том числе и программе "Умный ФАП". Ее цель – снизить показатели смертности, повысить эффективность профилактических мероприятий и качество оказания медицинской помощи в селах региона, где численность населения более 400 человек. Сейчас таких населенных пунктов в Алтайском крае 180.

Для успешной реализации проекта фельдшерско-акушерские пункты с бесперебойным широкополосным интернетом оснастят дополнительным программным обеспечением. Это позволит дистанционно передавать результаты исследований пациентов в районные больницы, пользоваться программой "Мобильный помощник", а также проводить телемедицинские консультации врача с пациентом.

Кроме того, ФАПы дооснастят кардиометрами и спирометрами. Также власти планируют ввести чат-бот для коммуникации медиков с населением. Как отметил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, задача ведомства – внедрить единый стандарт организации работы фельдшера ФАПа, а также достичь 100% охвата жителей сел профилактическими обследованиями и наблюдением в условиях диспансера.

медицина

Комментарии 5

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Гость

13:30:08 26-01-2025

Тут не должно быть стандартов! Каждый случай индивидуален. А у нас сейчас всех стандартными методами лечат. Внесут данные в карточку, распечатают стандартную схему "лечения" и гуляй Вася!

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Гость

18:28:15 26-01-2025

Гость (13:30:08 26-01-2025) Тут не должно быть стандартов! Каждый случай индивидуален. А... Единый стандарт обслуживания это вовсе не про стандартное лечение, болезный.

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Гость

02:34:24 27-01-2025

Гость (18:28:15 26-01-2025) Единый стандарт обслуживания это вовсе не про стандартное ле... Ага-ага, блажен, кто верует )

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Мимопроходящий

09:47:31 27-01-2025

Гость (13:30:08 26-01-2025) Тут не должно быть стандартов! Каждый случай индивидуален. А... Вы из каких средних веков вылезли?? Не нравятся стандарты - лечитесь заячьим пометом.

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Дюша

09:19:52 27-01-2025

Ввести чат-бот...Т.е. плевать они хотели на живое человеческое общение... Гнать надо таких министров, как и всю систему страхового здравоохранения - на помойку!!!

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