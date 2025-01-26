В фельдшерско-акушерских пунктах Алтая введут единый стандарт медицинской помощи

В регионе дали старт реализации 15 проектам, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения

26 января 2025, 11:05, ИА Амител

Медик/ Фото: amic.ru

В фельдшерско-акушерских пунктах Алтайского края введут единый стандарт оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В декабре прошлого года в крае дали старт реализации 15 проектам, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения, в том числе и программе "Умный ФАП". Ее цель – снизить показатели смертности, повысить эффективность профилактических мероприятий и качество оказания медицинской помощи в селах региона, где численность населения более 400 человек. Сейчас таких населенных пунктов в Алтайском крае 180.

Для успешной реализации проекта фельдшерско-акушерские пункты с бесперебойным широкополосным интернетом оснастят дополнительным программным обеспечением. Это позволит дистанционно передавать результаты исследований пациентов в районные больницы, пользоваться программой "Мобильный помощник", а также проводить телемедицинские консультации врача с пациентом.

Кроме того, ФАПы дооснастят кардиометрами и спирометрами. Также власти планируют ввести чат-бот для коммуникации медиков с населением. Как отметил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, задача ведомства – внедрить единый стандарт организации работы фельдшера ФАПа, а также достичь 100% охвата жителей сел профилактическими обследованиями и наблюдением в условиях диспансера.