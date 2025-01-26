В фельдшерско-акушерских пунктах Алтая введут единый стандарт медицинской помощи
В регионе дали старт реализации 15 проектам, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения
26 января 2025, 11:05, ИА Амител
В фельдшерско-акушерских пунктах Алтайского края введут единый стандарт оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В декабре прошлого года в крае дали старт реализации 15 проектам, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения, в том числе и программе "Умный ФАП". Ее цель – снизить показатели смертности, повысить эффективность профилактических мероприятий и качество оказания медицинской помощи в селах региона, где численность населения более 400 человек. Сейчас таких населенных пунктов в Алтайском крае 180.
Для успешной реализации проекта фельдшерско-акушерские пункты с бесперебойным широкополосным интернетом оснастят дополнительным программным обеспечением. Это позволит дистанционно передавать результаты исследований пациентов в районные больницы, пользоваться программой "Мобильный помощник", а также проводить телемедицинские консультации врача с пациентом.
Кроме того, ФАПы дооснастят кардиометрами и спирометрами. Также власти планируют ввести чат-бот для коммуникации медиков с населением. Как отметил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, задача ведомства – внедрить единый стандарт организации работы фельдшера ФАПа, а также достичь 100% охвата жителей сел профилактическими обследованиями и наблюдением в условиях диспансера.
13:30:08 26-01-2025
Тут не должно быть стандартов! Каждый случай индивидуален. А у нас сейчас всех стандартными методами лечат. Внесут данные в карточку, распечатают стандартную схему "лечения" и гуляй Вася!
18:28:15 26-01-2025
Гость (13:30:08 26-01-2025) Тут не должно быть стандартов! Каждый случай индивидуален. А... Единый стандарт обслуживания это вовсе не про стандартное лечение, болезный.
02:34:24 27-01-2025
Гость (18:28:15 26-01-2025) Единый стандарт обслуживания это вовсе не про стандартное ле... Ага-ага, блажен, кто верует )
09:47:31 27-01-2025
Гость (13:30:08 26-01-2025) Тут не должно быть стандартов! Каждый случай индивидуален. А... Вы из каких средних веков вылезли?? Не нравятся стандарты - лечитесь заячьим пометом.
09:19:52 27-01-2025
Ввести чат-бот...Т.е. плевать они хотели на живое человеческое общение... Гнать надо таких министров, как и всю систему страхового здравоохранения - на помойку!!!