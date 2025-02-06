В ГАИ раскрыли подробности жесткого ДТП в Индустриальном районе Барнаула
Один из водителей госпитализирован с травмами
06 февраля 2025, 18:05, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков в Барнауле произошло серьезное ДТП.
Как рассказали в Госавтоинспекции, в районе дома № 147 столкнулись автомобили ИЖ-2717 под управлением 66-летнего водителя и Lexus LX 470, за рулем которого находился 55-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель автомобиля ИЖ-2717 получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", – сказано в сообщении.
Ранее очевидец говорил, что водителя зажало в машине.
На месте работали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Правоохранители начали проверку по данному факту.
18:08:34 06-02-2025
Виноват то кто?
18:18:55 06-02-2025
Гость (18:08:34 06-02-2025) Виноват то кто?... Кинетическая энергия
20:37:33 06-02-2025
Гость (18:08:34 06-02-2025) Виноват то кто?... виноват всегда тот кто торопится к парню на пекас, ну есть же заднеприводные нетерпеливые.
18:18:15 06-02-2025
Раскрыли... А че засекречено было?
19:35:23 06-02-2025
Барнаул столица снега.
- "Слушай, там далеко-далеко есть земля
Там Новый Год, ты не поверишь
Там Новый Год два раза в год. Вот
Там снег, там столько снега
Что если б я там не был сам
Я б не поверил, что бывает столько снега
Что земля не видит неба
И звездам не видать с вершин
Как посреди огней вечерних и гудков машин
Мчится тихий огонек моей души"
00:17:33 07-02-2025
Фото на которых ничего не разобрать.
Вымер фоторепортаж.
06:44:22 07-02-2025
Олег (00:17:33 07-02-2025) Фото на которых ничего не разобрать.Вымер фоторепортаж.... Вконтактыши когда то делали нормальные снимки? Этот тоже решил не уходить от традиций. Фотал через грязное, треснувшее стекло.
06:37:51 07-02-2025
Фотки огонь, снимал агент 007
09:27:28 07-02-2025
Гость (06:37:51 07-02-2025) Фотки огонь, снимал агент 007... Там какой-то мужик в шляпе все время тусуется на дороге. Мешает смотреть фото.