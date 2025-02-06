В ГАИ раскрыли подробности жесткого ДТП в Индустриальном районе Барнаула

Один из водителей госпитализирован с травмами

06 февраля 2025, 18:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков в Барнауле произошло серьезное ДТП.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в районе дома № 147 столкнулись автомобили ИЖ-2717 под управлением 66-летнего водителя и Lexus LX 470, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ИЖ-2717 получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", – сказано в сообщении.

Ранее очевидец говорил, что водителя зажало в машине.

На месте работали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Правоохранители начали проверку по данному факту.