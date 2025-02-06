НОВОСТИПроисшествия

В ГАИ раскрыли подробности жесткого ДТП в Индустриальном районе Барнаула

Один из водителей госпитализирован с травмами

06 февраля 2025, 18:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков в Барнауле произошло серьезное ДТП.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в районе дома № 147 столкнулись автомобили ИЖ-2717 под управлением 66-летнего водителя и Lexus LX 470, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ИЖ-2717 получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", – сказано в сообщении.

Ранее очевидец говорил, что водителя зажало в машине.

На месте работали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Правоохранители начали проверку по данному факту.

ДТП в Барнауле / Фото:

В Индустриальном районе Барнаула произошло жесткое ДТП

По словам очевидцев, участника аварии зажало в автомобиле
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 9

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Гость

18:08:34 06-02-2025

Виноват то кто?

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Гость

18:18:55 06-02-2025

Гость (18:08:34 06-02-2025) Виноват то кто?... Кинетическая энергия

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Стоун

20:37:33 06-02-2025

Гость (18:08:34 06-02-2025) Виноват то кто?... виноват всегда тот кто торопится к парню на пекас, ну есть же заднеприводные нетерпеливые.

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Леха

18:18:15 06-02-2025

Раскрыли... А че засекречено было?

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Филипп Филиппыч

19:35:23 06-02-2025

Барнаул столица снега.
- "Слушай, там далеко-далеко есть земля
Там Новый Год, ты не поверишь
Там Новый Год два раза в год. Вот
Там снег, там столько снега
Что если б я там не был сам
Я б не поверил, что бывает столько снега
Что земля не видит неба
И звездам не видать с вершин
Как посреди огней вечерних и гудков машин
Мчится тихий огонек моей души"

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Олег

00:17:33 07-02-2025

Фото на которых ничего не разобрать.
Вымер фоторепортаж.

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Гость

06:44:22 07-02-2025

Олег (00:17:33 07-02-2025) Фото на которых ничего не разобрать.Вымер фоторепортаж.... Вконтактыши когда то делали нормальные снимки? Этот тоже решил не уходить от традиций. Фотал через грязное, треснувшее стекло.

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Гость

06:37:51 07-02-2025

Фотки огонь, снимал агент 007

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Гость

09:27:28 07-02-2025

Гость (06:37:51 07-02-2025) Фотки огонь, снимал агент 007... Там какой-то мужик в шляпе все время тусуется на дороге. Мешает смотреть фото.

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