В ГАИ рассказали, за какой тюнинг водителей не будут штрафовать

Некоторые доработки авто разрешены законом

07 июля 2024, 10:36, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: pxhere.com

Согласно российскому законодательству, водители имеют право вносить определенные изменения в свои автомобили без риска получить штраф.

По информации портала "Новые автомобили", автовладельцы могут устанавливать легкосплавные диски с оригинальным дизайном, использовать лампы с улучшенной светоотдачей и изменять подсветку салона. Однако запрещено использовать покрышки нестандартных размеров или менять оптику автомобиля.

Представитель ГАИ сообщил, что разрешено изменять внутреннее пространство багажника: устанавливать коробки, ящики и фальшпол. Также допускается перетяжка руля кожей, но при этом не должна нарушаться работа подушки безопасности.

Если вы планируете внести изменения, связанные с установкой новых компонентов или функций, рекомендуется согласовать их с ГАИ. Это поможет избежать возможных проблем в будущем. Например, если вы хотите заменить штатный руль, вам следует получить разрешение от Госавтоинспекции.