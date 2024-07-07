В ГАИ рассказали, за какой тюнинг водителей не будут штрафовать
Некоторые доработки авто разрешены законом
07 июля 2024, 10:36, ИА Амител
Согласно российскому законодательству, водители имеют право вносить определенные изменения в свои автомобили без риска получить штраф.
По информации портала "Новые автомобили", автовладельцы могут устанавливать легкосплавные диски с оригинальным дизайном, использовать лампы с улучшенной светоотдачей и изменять подсветку салона. Однако запрещено использовать покрышки нестандартных размеров или менять оптику автомобиля.
Представитель ГАИ сообщил, что разрешено изменять внутреннее пространство багажника: устанавливать коробки, ящики и фальшпол. Также допускается перетяжка руля кожей, но при этом не должна нарушаться работа подушки безопасности.
Если вы планируете внести изменения, связанные с установкой новых компонентов или функций, рекомендуется согласовать их с ГАИ. Это поможет избежать возможных проблем в будущем. Например, если вы хотите заменить штатный руль, вам следует получить разрешение от Госавтоинспекции.
12:42:48 07-07-2024
Зачем заменять штатный руль на гражданском автомобиле? Навряд ли желание возникает у владельцев Ауди, БМВ, инфинити, лексусов и др. (расположил по алфавиту, это далеко не все марки), возникло - поменяйте вначале автомобиль
19:19:20 07-07-2024
Гость (12:42:48 07-07-2024) Зачем заменять штатный руль на гражданском автомобиле? Навря... Временами, руль меньшего диаметра и выноса удобнее штатного решения. Многое зависит от комплекции водителя и посадки в авто.
09:18:00 08-07-2024
больше всех меняют руль именной БМВшники. Такое происходит, когда меняют базовый руль на М-руль. А также меняют руль в рамках дооснащения некоторыми опциями (подогрев, ассистенты и др.)
13:01:41 08-07-2024
А что гаишники знают все штатные рули? Если уж совсем не наколхозили, то и не заметят.