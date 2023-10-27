В ГД назвали "фигурой речи" призыв депутата уничтожать россиян за неподдержку Путина

В комиссии по вопросам депутатской этики сочли, что такое мнение "не является оскорблением"

27 октября 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр: "Россия 1"

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики прокомментировала заявление парламентария Андрея Гурулева о необходимости "как-то уничтожить" ту "гниль" среди российского общества, которая не доверяет Владимиру Путину.

Как пишет RTVi, комиссия сочла такое высказывание "фигурой речи" и личным "мнением", право на выражение которого защищено законом.

"Использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего", – говорится в ответе комиссии за подписью ее главы Валентины Терешковой.

Заявление о необходимости уничтожения "гнили" Гурулев сделал 15 октября в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1", говоря о предстоящих президентских выборах и людях, предлагавших их отменить.