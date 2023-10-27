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В ГД назвали "фигурой речи" призыв депутата уничтожать россиян за неподдержку Путина

В комиссии по вопросам депутатской этики сочли, что такое мнение "не является оскорблением"

27 октября 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр: "Россия 1"
Кадр: "Россия 1"

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики прокомментировала заявление парламентария Андрея Гурулева о необходимости "как-то уничтожить" ту "гниль" среди российского общества, которая не доверяет Владимиру Путину.

Как пишет RTVi, комиссия сочла такое высказывание "фигурой речи" и личным "мнением", право на выражение которого защищено законом.

"Использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего", – говорится в ответе комиссии за подписью ее главы Валентины Терешковой.

Заявление о необходимости уничтожения "гнили" Гурулев сделал 15 октября в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1", говоря о предстоящих президентских выборах и людях, предлагавших их отменить.

Политика Госдума

Комментарии 20

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гость

21:06:29 27-10-2023

Ответочка ему. Мы давно заметили кого в ГД пора уничтожить. Бездельников годами сидящие и бестолковые предложения подкидывающие. Безобразие. Возмущению предела нет. Такое злобное выражение лица у него, фу Сомнение закрадывается, он вообще думает что говорит?

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гость

21:09:38 27-10-2023

во как,призыв к геноциду собственного населения страны называется теперь -фигурой речи,и до чего дальше будет расстрел мирных людей назовем сокращением гнилой популяции

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Гость

21:44:54 27-10-2023

Гурулев попал в ГД по партийному списку, а отсюда и такие "фигуры речи"

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Гость

22:25:41 27-10-2023

Там ещё армянка была, которая над Сибирью бомбу ядерную призывала рвануть

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Гость

22:33:33 27-10-2023

В 2016 году рейтинг был 146% а в 2023г. Тока 80%. В два раза упал

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Гость

00:17:24 28-10-2023

т.е. прецедент создан!? И теперь в судебных делах по пресловутой ст. 282, или ст. 357... Можно ссылаться на высказывания данного типа!?

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Гость

12:38:16 28-10-2023

Гость (00:17:24 28-10-2023) т.е. прецедент создан!? И теперь в судебных делах по преслов... в рф не прецедентное право)вообще не понять какое право)самобытное

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Гость

01:47:08 28-10-2023

а за лайки садить нормально...

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Алекс

04:24:08 28-10-2023

Терешкова сама уже выжившая из ума фигура речи. Похоже скоро она начнет блажить "Путина на царство"! Жополизы. Уже не только смотреть а и слушать противно.

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Гость

07:59:52 28-10-2023

Алекс (04:24:08 28-10-2023) Терешкова сама уже выжившая из ума фигура речи. Похоже скоро... Бабусе скоро 90 . Она ещё Брежнева в рот целовала. За что нам такое ???

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Гость

16:00:02 28-10-2023

Алекс (04:24:08 28-10-2023) Терешкова сама уже выжившая из ума фигура речи. Похоже скоро... Так нормальным людям давно на них смотреть и слушать противно.

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Гость

04:50:00 28-10-2023

лицо нынешней думы. ноль интеллекта.хам и тупица с одной извилиной от фуражки

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Гость

06:03:34 28-10-2023

Хороша фигура, но дура.

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Гость

06:54:37 28-10-2023

А если его публично назвать, например, "гнида", скорее всего суд он выиграет. Выводы делаем сами...

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Гость

09:31:39 28-10-2023

А если этого депутата кто-нибудь обзовет "использованным контрацептивом"- это тоже фигура речи или оскорбление?

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Гость

10:01:34 28-10-2023

Лицо у этого "штабного" не обезображено интеллектом.

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Гость

10:45:18 28-10-2023

Возвращаются пещерные обычия, не любить вождя, будет страшное накозание.

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Гость

12:50:36 28-10-2023

Это не тот Гурулев против которого возбуждали уголовное дело за то, что солдаты и прапорщики вместо службы два года пахали на его даче?

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Гость

14:02:06 28-10-2023

в чем он не прав?

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Гость

10:37:46 29-10-2023

Гость (14:02:06 28-10-2023) в чем он не прав?... А в обратную сторону сработает? Похоронишься вместе, как с фараонами было?

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