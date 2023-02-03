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В ГД назвали условие, при котором Россия отдаст Грузии Абхазию и Южную Осетию

Накануне России предложили вывести свои войска из двух республик

03 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Грузия может надеяться на возвращении в состав Абхазии и Южной Осетии, если Россия потерпит поражение на Украине, сообщил ura.ru депутат Госдумы Константин Затулин.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что необходимо включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии в будущий возможный договор между Россией и Украиной.

"Для того чтобы требование Грузии было выполнено, надо чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что то, что говорит госпожа Зурабишвили, вряд ли осуществится", – отметил Затулин.

Он подчеркнул, что Грузия пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России. При этом не исключил обострения на границах с Грузией.

"Обострение может быть, но в случае если грузинское правительство, власти поддадутся тому давлению, которое на них осуществляется. Оно действительно осуществляется. Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного – того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грёз и фантазий", – добавил депутат.

 

Комментарии 5

  • делят шкуру не убитого медведя
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну так де-юре эти две республики как-то в состав России не торопятся) Что отдаст-то, то, что ей не принадлежит? Мастера заголовка...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • вряд ли осуществится --- как то слова "вряд-ли" настораживают, уже наши солдаты погибли, общество не поймет, может даже спросить
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Депутат ГД - идиот. Вообще то это право народа и только его, решать с кем и в каком качестве быть. Откуда такие ***** в ГД приходят?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Мнение этого депутата меня перестало интересовать после его слов о защите новых регионов России на передаче Владимира Соловьева
    05 февраля, Гость   Ответить
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