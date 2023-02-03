В ГД назвали условие, при котором Россия отдаст Грузии Абхазию и Южную Осетию
Накануне России предложили вывести свои войска из двух республик
03 февраля 2023, 12:01, ИА Амител
Грузия может надеяться на возвращении в состав Абхазии и Южной Осетии, если Россия потерпит поражение на Украине, сообщил ura.ru депутат Госдумы Константин Затулин.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что необходимо включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии в будущий возможный договор между Россией и Украиной.
"Для того чтобы требование Грузии было выполнено, надо чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что то, что говорит госпожа Зурабишвили, вряд ли осуществится", – отметил Затулин.
Он подчеркнул, что Грузия пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России. При этом не исключил обострения на границах с Грузией.
"Обострение может быть, но в случае если грузинское правительство, власти поддадутся тому давлению, которое на них осуществляется. Оно действительно осуществляется. Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного – того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грёз и фантазий", – добавил депутат.
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