В ГД назвали условие, при котором Россия отдаст Грузии Абхазию и Южную Осетию

Накануне России предложили вывести свои войска из двух республик

03 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Грузия может надеяться на возвращении в состав Абхазии и Южной Осетии, если Россия потерпит поражение на Украине, сообщил ura.ru депутат Госдумы Константин Затулин.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что необходимо включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии в будущий возможный договор между Россией и Украиной.

"Для того чтобы требование Грузии было выполнено, надо чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что то, что говорит госпожа Зурабишвили, вряд ли осуществится", – отметил Затулин.

Он подчеркнул, что Грузия пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России. При этом не исключил обострения на границах с Грузией.