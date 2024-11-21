В ГД попросили разъяснений о переосвидетельствовании инвалидов с ампутацией

Инвалиды первой группы должны проходить эту процедуру раз в два года

21 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com / Henry & Co.

Депутат Госдумы Ксения Горячева попросила уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования инвалидами с ампутациями. Как сообщает ТАСС, соответствующие обращения она направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову.

Депутат рассказала, что получила обращения от инвалидов, которые просят отменить переосвидетельствования по сроку в зависимости от установленной группы, проводимые учреждениями медико-социальной экспертизы. Сам порядок устанавливает правительство: таким гражданам назначают одну из трех групп. Первая предусматривает переосвидетельствование каждые два года, вторые две – раз в год. Дети-инвалиды должны проходить процедуру один раз в течение срока, на который они такими признаны.

Горячева попросила министров уточнить целесообразность для инвалидов, которым ампутировали нижние или верхние конечности.