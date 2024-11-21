В ГД попросили разъяснений о переосвидетельствовании инвалидов с ампутацией
Инвалиды первой группы должны проходить эту процедуру раз в два года
21 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Ксения Горячева попросила уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования инвалидами с ампутациями. Как сообщает ТАСС, соответствующие обращения она направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову.
Депутат рассказала, что получила обращения от инвалидов, которые просят отменить переосвидетельствования по сроку в зависимости от установленной группы, проводимые учреждениями медико-социальной экспертизы. Сам порядок устанавливает правительство: таким гражданам назначают одну из трех групп. Первая предусматривает переосвидетельствование каждые два года, вторые две – раз в год. Дети-инвалиды должны проходить процедуру один раз в течение срока, на который они такими признаны.
Горячева попросила министров уточнить целесообразность для инвалидов, которым ампутировали нижние или верхние конечности.
"Мы хотим, чтобы государство вместо проверок "не отросла ли нога", сосредоточилось на создании условий для полноценной жизни и самореализации людей с инвалидностью", – заявила она.
07:49:50 21-11-2024
вместо проверок, "не отросла ли нога" --- ну идиотизм же, правда
09:18:10 21-11-2024
Гость (07:49:50 21-11-2024) вместо проверок, "не отросла ли нога" --- ну идиотизм же, пр... Не совсем. Это идиотизм, возведенный в степень презрения людей, и помноженнный на возможность унизить людей. Был на МСЭ несколько раз. Нет там никаких экспертов. После написания жалобы пригласили повторно, но была другая "команда" статусом повыше. Противно было смотреть, т.к. разговаривали уже очень вежливо и учтиво. Берегите здоровье!
10:43:55 21-11-2024
Гость (09:18:10 21-11-2024) Не совсем. Это идиотизм, возведенный в степень презрения люд... пережиток хваленного сссра.