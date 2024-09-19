В ГД посчитали, что жилье можно будет купить намного дешевле, чем раньше
Депутат прогнозирует снижение ипотечного кредитования — все меньше и меньше заемщиков будут брать кредиты по такой высокой процентной ставке
19 сентября 2024, 22:45, ИА Амител
Из-за снижения спроса и цен многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем сделали бы это полгода назад. Такую точку зрения высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает "Парламентская газета".
Депутат прогнозирует снижение ипотечного кредитования – все меньше и меньше заемщиков будут брать кредиты по такой высокой процентной ставке. А те, кто собирается оформлять рыночную ипотеку, станут ориентироваться на программы застройщиков.
"Сейчас строительный комплекс начинает снижать цены, представляет разные льготные программы для того, чтобы завлечь покупателей. Это нормальная рыночная ситуация. Многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем это бы они делали, скажем, полгода назад", – сказа Аксаков.
23:48:20 19-09-2024
Ошибается.... Инфляция... Стоимость жилья будет только расти
07:49:25 20-09-2024
Какая хорошая новость
08:16:48 20-09-2024
Вот когда упадет цена на первичке со 140 тыс за кв до 100, тогда начнем снова смотреть в ту сторону. Сейчас лучше лишнее авто прикупить, с 01.10.24 утиль вырастет на 0.3-1 млн руб, а с 01.01.25 - еще вырастет
09:56:58 20-09-2024
Гость (08:16:48 20-09-2024) Вот когда упадет цена на первичке со 140 тыс за кв до 100, т... так не берите на первичке, на вторичке и меньше 100т.р./кв можно приличное купить.
09:41:22 20-09-2024
Купил долевку за 130 тыс/кв, ждал сдачи 1 год, сделал ремонт за 15 тыс/кв, платил коммуналку и налог, через 1 год продал за 130 тыс/кв. Хорошо заработал, получил непревзойденный опыт. Рекомендую инвестиции в недвижимость
10:00:59 20-09-2024
Гость (09:41:22 20-09-2024) Купил долевку за 130 тыс/кв, ждал сдачи 1 год, сделал ремонт... Теперь как то так. Перекос цены в сторону новостроек, как только квартира выходит на вторичный рынок, цена падает на 20-30%. Поэтому за одну и ту же цену можно купить голые стены застройщика со здачей черег год и квартиру с хорошим ремонтом на вторичке.
10:55:19 20-09-2024
Гость (09:41:22 20-09-2024) Купил долевку за 130 тыс/кв, ждал сдачи 1 год, сделал ремонт... не забудь заплатить 13% с прибыли от продажи
20:23:20 21-09-2024
Фантазер - ты его называлааааааааааа