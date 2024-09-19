НОВОСТИПроисшествия

В ГД посчитали, что жилье можно будет купить намного дешевле, чем раньше

Депутат прогнозирует снижение ипотечного кредитования — все меньше и меньше заемщиков будут брать кредиты по такой высокой процентной ставке

19 сентября 2024, 22:45, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru
Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Из-за снижения спроса и цен многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем сделали бы это полгода назад. Такую точку зрения высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает "Парламентская газета".

Депутат прогнозирует снижение ипотечного кредитования – все меньше и меньше заемщиков будут брать кредиты по такой высокой процентной ставке. А те, кто собирается оформлять рыночную ипотеку, станут ориентироваться на программы застройщиков.

"Сейчас строительный комплекс начинает снижать цены, представляет разные льготные программы для того, чтобы завлечь покупателей. Это нормальная рыночная ситуация. Многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем это бы они делали, скажем, полгода назад", – сказа Аксаков.

Комментарии 8

Avatar Picture
Бдыщ...

23:48:20 19-09-2024

Ошибается.... Инфляция... Стоимость жилья будет только расти

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:25 20-09-2024

Какая хорошая новость

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:48 20-09-2024

Вот когда упадет цена на первичке со 140 тыс за кв до 100, тогда начнем снова смотреть в ту сторону. Сейчас лучше лишнее авто прикупить, с 01.10.24 утиль вырастет на 0.3-1 млн руб, а с 01.01.25 - еще вырастет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:58 20-09-2024

Гость (08:16:48 20-09-2024) Вот когда упадет цена на первичке со 140 тыс за кв до 100, т... так не берите на первичке, на вторичке и меньше 100т.р./кв можно приличное купить.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:22 20-09-2024

Купил долевку за 130 тыс/кв, ждал сдачи 1 год, сделал ремонт за 15 тыс/кв, платил коммуналку и налог, через 1 год продал за 130 тыс/кв. Хорошо заработал, получил непревзойденный опыт. Рекомендую инвестиции в недвижимость

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:59 20-09-2024

Гость (09:41:22 20-09-2024) Купил долевку за 130 тыс/кв, ждал сдачи 1 год, сделал ремонт... Теперь как то так. Перекос цены в сторону новостроек, как только квартира выходит на вторичный рынок, цена падает на 20-30%. Поэтому за одну и ту же цену можно купить голые стены застройщика со здачей черег год и квартиру с хорошим ремонтом на вторичке.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:19 20-09-2024

Гость (09:41:22 20-09-2024) Купил долевку за 130 тыс/кв, ждал сдачи 1 год, сделал ремонт... не забудь заплатить 13% с прибыли от продажи

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:20 21-09-2024

Фантазер - ты его называлааааааааааа

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров