В ГД посчитали, что жилье можно будет купить намного дешевле, чем раньше

Депутат прогнозирует снижение ипотечного кредитования — все меньше и меньше заемщиков будут брать кредиты по такой высокой процентной ставке

19 сентября 2024, 22:45, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Из-за снижения спроса и цен многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем сделали бы это полгода назад. Такую точку зрения высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает "Парламентская газета".

Депутат прогнозирует снижение ипотечного кредитования – все меньше и меньше заемщиков будут брать кредиты по такой высокой процентной ставке. А те, кто собирается оформлять рыночную ипотеку, станут ориентироваться на программы застройщиков.

"Сейчас строительный комплекс начинает снижать цены, представляет разные льготные программы для того, чтобы завлечь покупателей. Это нормальная рыночная ситуация. Многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем это бы они делали, скажем, полгода назад", – сказа Аксаков.