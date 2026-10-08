В Госдуме предложили запустить программу поддержки здравниц

Инициатива направлена на сохранение и развитие санаторно курортной отрасли, которая сегодня сталкивается с рядом сложностей

08 октября 2026, 13:15, ИА Амител

Здравница / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Глава думской фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о введении квоты на путевки в санатории для пенсионеров. Он также предложил использовать программу возврата туристического кешбэка для повышения привлекательности отдыха в российских здравницах, пишет РИА Новости.

"У российских санаториев своя целевая аудитория, и самое время федеральным и региональным властям проработать программы поддержки. Например, за счет бесплатных или максимально льготных путевок для пенсионеров с оплатой проезда", - сказал Миронов.

Он отметил, что партия "Справедливая Россия" намерена установить особую квоту для пенсионеров, аналогичную той, что уже функционирует в отдельных субъектах Российской Федерации.

"Реализация нашей инициативы позволит решить многочисленные проблемы с лечением, профилактикой заболеваний и продлением активного долголетия. Она будет способствовать увеличению продолжительности жизни в стране", – добавил политик.

Миронов полагает, что поддержку санаториям можно оказывать не только через финансовые вливания, но и путем предоставления дополнительных налоговых послаблений.

"Отдыхающих можно заинтересовать налоговым вычетом со стоимости путевки. Или программой туристического кешбэка, которая эффективно работала несколько лет назад, на возвращении которой настаивает наша партия", – предложил он.

Лидер партии также отметил, что программа детского туристического кешбэка, хоть и является отдельной инициативой, также может стимулировать интерес к детскому отдыху.

По словам Миронова, суть программы заключается в том, что размер возврата средств должен коррелировать с числом детей в семье.