В Госдуме предложили запустить программу поддержки здравниц
Инициатива направлена на сохранение и развитие санаторно курортной отрасли, которая сегодня сталкивается с рядом сложностей
08 октября 2026, 13:15, ИА Амител
Глава думской фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о введении квоты на путевки в санатории для пенсионеров. Он также предложил использовать программу возврата туристического кешбэка для повышения привлекательности отдыха в российских здравницах, пишет РИА Новости.
"У российских санаториев своя целевая аудитория, и самое время федеральным и региональным властям проработать программы поддержки. Например, за счет бесплатных или максимально льготных путевок для пенсионеров с оплатой проезда", - сказал Миронов.
Он отметил, что партия "Справедливая Россия" намерена установить особую квоту для пенсионеров, аналогичную той, что уже функционирует в отдельных субъектах Российской Федерации.
"Реализация нашей инициативы позволит решить многочисленные проблемы с лечением, профилактикой заболеваний и продлением активного долголетия. Она будет способствовать увеличению продолжительности жизни в стране", – добавил политик.
Миронов полагает, что поддержку санаториям можно оказывать не только через финансовые вливания, но и путем предоставления дополнительных налоговых послаблений.
"Отдыхающих можно заинтересовать налоговым вычетом со стоимости путевки. Или программой туристического кешбэка, которая эффективно работала несколько лет назад, на возвращении которой настаивает наша партия", – предложил он.
Лидер партии также отметил, что программа детского туристического кешбэка, хоть и является отдельной инициативой, также может стимулировать интерес к детскому отдыху.
По словам Миронова, суть программы заключается в том, что размер возврата средств должен коррелировать с числом детей в семье.
"Если с одним ребенком возвращать надо 50%, для семей с двумя детьми – 60%, с тремя – 70% от стоимости путевки. Кроме этого, можно установить предельную сумму возврата по такому же принципу. Чем больше детей в семье, тем больше кешбэк, и это будет справедливо", – подытожил он.
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