В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж россиян работу на Украине
Речь идет о россиянах, которые раньше работали на территории Украины или Донецкой и Луганской народных республик
31 июля 2024, 23:35, ИА Амител
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о включении в пенсионный стаж граждан страны периода работы на Украине с 1991 по 2022 год, а также на территориях ДНР и ЛНР – с 2014 по 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.
В документе уточняется, что работу можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. При этом законопроект предусматривает дополнительную возможность установить периоды работы на основании решения межведомственной комиссии. Порядок ее работы будет определять кабмин.
Также проект предлагает учитывать величину индивидуального пенсионного коэффициента, равную 1, за полный календарный год работы.
11:55:29 01-08-2024
Прекрасная новость. С 1992 по 2022 эти граждане платили в пенсионный фонд Украины. В пенсионный фонд России они не копейки не заплатили. То есть им защитают 30 лет стажа и они будут получать пенсии и из пенсионного фонда РФ. Мой руководитель с 2000 по 2019 год не отчислял также в пенсионный фонд России. Я об этом узнал когда он скончался. Мне 19 лет не защитают не по моей вине. А новым гражданам защитают. Как так? Я родился и вырос в на Алтае и я не такой получается полноценный гражданин России, чем вновь прибывшие.