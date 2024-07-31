В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж россиян работу на Украине

Речь идет о россиянах, которые раньше работали на территории Украины или Донецкой и Луганской народных республик

31 июля 2024, 23:35, ИА Амител

Денежные купюры на столе / Фото: amic.ru

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о включении в пенсионный стаж граждан страны периода работы на Украине с 1991 по 2022 год, а также на территориях ДНР и ЛНР – с 2014 по 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

В документе уточняется, что работу можно будет подтвердить на основании выданных работодателями документов. При этом законопроект предусматривает дополнительную возможность установить периоды работы на основании решения межведомственной комиссии. Порядок ее работы будет определять кабмин.

Также проект предлагает учитывать величину индивидуального пенсионного коэффициента, равную 1, за полный календарный год работы.