В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине недействительной
Авторы инициативы сочли решение о передаче полуострова политическим преступлением
12 марта 2024, 07:34, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине в 1954 году незаконным, пишет ТАСС.
Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. По их утверждению, Россия как правопродолжатель СССР расценивает решение о передаче полуострова без учета волеизъявления российского народа "как политическое преступление".
Также авторы обосновали необходимость законопроекта тем, что по Конституции СССР 1936 года союзные органы госвласти не имели права принимать решения о передаче территорий от одной союзной республики к другой, а референдум о принадлежности Крыма в 1954 году не проводился. Кроме того, решение принимали в пользу Украинской ССР, что не соответствовало требованиям Устава ООН, поскольку отношения между СССР, РСФСР и УССР должны были основываться на принципе "суверенного равенства" и оформляться международно-правовыми актами.
Отмечается, что законопроект направлен "на очищение правового наследия Российской Федерации от ничтожных актов, не имевших правовых оснований", но порождавших беззаконие и политические преступления.
07:48:30 12-03-2024
С продажей Аляски тоже надо разобраться.
10:17:49 12-03-2024
Гость (07:48:30 12-03-2024) С продажей Аляски тоже надо разобраться....
В своё воемя доберемся и до Аляски,порешаем и этот вопрос.
11:26:05 12-03-2024
Гость (10:17:49 12-03-2024)
В своё воемя доберемся и до Аляски,порешаем и этот вопрос.... добереШЬСЯ и пореШАЕШЬ лично ты! За себя говори!!! А за меня (всех) трепаться, я тебе не разрешал, это понятно? У меня на это свое мнение имеется, а не твое. И если сочту нужным, возможно поинтересуюсь твоим, но это вряд ли!
11:26:32 12-03-2024
Гость (07:48:30 12-03-2024) С продажей Аляски тоже надо разобраться.... разбиралка не выросла еще
12:51:54 12-03-2024
Гость (11:26:32 12-03-2024) разбиралка не выросла еще...
Ты думаешь штаты соединенные вечны и там ничего не может произойти?Никакого очистительного мандана?
08:12:56 12-03-2024
Первыми жителями Крыма были киммерийцы. Тока говорилкам-трибунным это не надо говорить.
08:18:17 12-03-2024
Гость (08:12:56 12-03-2024) Первыми жителями Крыма были киммерийцы. Тока говорилкам-триб... Точно. Я своими глазами видел выцарапанную на скале надпись "Здесь был Конан". Ты ее тоже видел? Р. Говард кстати тоже много времени провел в Крыму. Видимо он тоже видел ту надпись.
08:39:57 12-03-2024
Гость (08:12:56 12-03-2024) Первыми жителями Крыма были киммерийцы. Тока говорилкам-триб... Первыми жителями Америки были индейцы. Только никому об этом не говори...
08:49:41 12-03-2024
Гость (08:39:57 12-03-2024) Первыми жителями Америки были индейцы. Только никому об этом... Вас жестоко обманули. Америку заселили жители Восточной Сибири. Это потом они уже стали индейцами. Учите матчасть.
11:11:13 12-03-2024
Гость (08:39:57 12-03-2024) Первыми жителями Америки были индейцы. Только никому об этом... а индейцы были переселенцами из Сибири и Дальнего востока
11:13:35 12-03-2024
123 (11:11:13 12-03-2024) а индейцы были переселенцами из Сибири и Дальнего востока... Повтор. С вас 500 рублей штрафа.
09:18:30 12-03-2024
Гость (08:12:56 12-03-2024) Первыми жителями Крыма были киммерийцы. Тока говорилкам-триб... Говорилка интернетная, статью прочли? Речь об отмене незаконных правовых актов. Причем тут киммерийцы?
09:43:31 12-03-2024
Гость (09:18:30 12-03-2024) Говорилка интернетная, статью прочли? Речь об отмене незакон...
Это с точки зрения СССР или сегодняшних щекотрясов они стали незаконными?
11:47:47 12-03-2024
Гость (09:18:30 12-03-2024) Говорилка интернетная, статью прочли? Речь об отмене незакон... А это демагогия по методичке ЦИПСО. "Переведи разговор с одной темы на другую, если нет аргументов".
11:56:49 12-03-2024
Гость (09:18:30 12-03-2024) Говорилка интернетная, статью прочли? Речь об отмене незакон... ну не мешайте малолетним дебилам почувствовать себя умными. пусть хоть тут их не стебут. жалко же))
08:48:50 12-03-2024
а какие еще территории под вопрос попадают? союзных республик было 15. неужто там все ровно?
08:51:05 12-03-2024
Гость (08:48:50 12-03-2024) а какие еще территории под вопрос попадают? союзных респ... Казахстану вроде бы отрезали хороший кусок...
09:30:46 12-03-2024
Договоры, история... - это всё фуфел. Только право сильного имеет значение.
09:45:00 12-03-2024
а прощение долгов бывшему СССР со стороны "братских" республик и стран никто не хочет признать незаконным?
09:54:03 12-03-2024
А заморозка выплат по вкладам СССР ни кого не волнует? А отмена законов о включении в стаж работы обучения и прохождении службы в рядах СА, ни кого не волнует?
10:21:35 12-03-2024
Гость (09:54:03 12-03-2024) А заморозка выплат по вкладам СССР ни кого не волнует? А от...
Это после выплат контрибуций от цивилизованного западного мира.Там тоже жить хотят.Они нам заморозку наших активов в 300 млрд,мы им предложение "необычной" зимы.
10:15:51 12-03-2024
Они замахнулись на решение главного секретаря ЦК КПСС,на его указ от 1954 года.А ведь весь цивилизованный,свободный и демократический мир до сих пор горячо поддерживает то решение.
10:51:11 12-03-2024
Крым имеет огромное военно стратегическое значение на Чёрном море.Раньше с украинцами жили нормально,но когда их страну оформили как конкретное антироссийское государство,Крым вернули в родную гавань.А капиталистические хищнические рыла из-за океана и туманного Альбиона в недовольстве,урча защёлкали зубами.Казалось бы, какое их собачье дело до далёкого бывшего советского региона?Но таков закон природы хищнического развитого империализма.Только либерда не понимает (или делает вид что не понимает) таких простых вещей.
10:51:40 12-03-2024
Вы все счастливые люди. Нет ну правда ,вас не волнует то что в городе нет транспорта,медицины,коммуналка и социалка "машет рукой". Зарплаты в ноль,цены вверх . Просто красота ,я рада за вас,вы не скользите на льду утром на остановках выжидая ,как охотник,своего транспорта,что бы нырнуть в толпу, не экономите денюшки,чтобы дочке или сыну купить что-нибудь и ещё заплатить за квартиру и много,много чего. Вот и думай теперь ,может я дура и всё у нас классно.
10:59:02 12-03-2024
гость (10:51:40 12-03-2024) Вы все счастливые люди. Нет ну правда ,вас не волнует то что... Все в сад.Ой, то есть на митинг. Тогда заживём.Как сейчас украинцы.Они тоже митинговали...
11:01:00 12-03-2024
гость (10:51:40 12-03-2024) Вы все счастливые люди. Нет ну правда ,вас не волнует то что... Кто-то будет с вами спорить,что в стране нет проблем?
12:03:52 12-03-2024
ну конечно, только вас это волнует, ага))
но вы одного не понимаете (или делаете вид, что не понимаете, исходя из каких-то своих интересов), что легко может настать тот момент, когда вам не нужен будет городской транспорт и коммуналку вам оплачивать будет не за что. и вы- полная дура, если действительно не понимаете, причем тут Крым.
12:06:28 12-03-2024
гость (10:51:40 12-03-2024) Вы все счастливые люди. Нет ну правда ,вас не волнует то что... нытики они всегда были и ныли.
12:08:46 12-03-2024
гость (10:51:40 12-03-2024) Вы все счастливые люди. Нет ну правда ,вас не волнует то что... Вы не дура и вы не одна. Вы просто настоящий патриот совей страны, вам нет дела, до чужих проблем, вы делом, а не словом доказываете вековую мудрость, что начинать нужно с себя. Когда в своем доме одновременно пожар, прорвало батарею и болеют дети, нормального человека не будет тянуть в этот момент за дверь посмотреть, что там соседка делает, в какой юбке и с кем домой пришла. Нормальный человек будет решать проблемы у себя дома. Но это касается только людей адекватных. А есть еще люди другого типа (не только у нас, кстати, они везде есть) - у них как раз все наоборот, они не будут ничего дома у себя спасать, потому что это трудно и лень, и поэтому живут в постоянном состоянии ресентимента (Шариков, Радион Раскольников). Это состояние для них опора в жизни, спасение и безопасная среда обитания и если, попытаться выдернуть их из этого состояния, они погибнут или вас убьют, в прямом и переносном смысле.
12:19:41 12-03-2024
Гость (12:08:46 12-03-2024) Вы не дура и вы не одна. Вы просто настоящий патриот совей с... вы путаете селюков и хатаскрайников с патриотами. п
12:27:45 12-03-2024
Элен без ребят (12:19:41 12-03-2024) вы путаете селюков и хатаскрайников с патриотами. п... ...слова истинного иноагента! Продолжай в том же духе!
12:31:00 12-03-2024
Гость (12:08:46 12-03-2024) Вы не дура и вы не одна. Вы просто настоящий патриот совей с... Верно.
13:38:41 12-03-2024
Гость (12:08:46 12-03-2024) Вы не дура и вы не одна. Вы просто настоящий патриот совей с... Когда в своем доме одновременно пожар, прорвало батарею и болеют дети ---- надо обязательно решать эти проблемы, но придется открыть дверь пожарным, аварийной бригаде и врачу. И еще хорошо бы чтобы в это время сумасшедший сосед не разгружал в подвале дома гексоген, чтобы разнести дом, а то это будет несравнимо большая проблема
14:14:14 12-03-2024
Гость (13:38:41 12-03-2024) Когда в своем доме одновременно пожар, прорвало батарею и бо... это был бы хороший аргумент, если бы у вас у самого в доме, в это же время в 10 раз больше гексогена не лежало, чем у соседа
14:29:02 12-03-2024
Гость (13:38:41 12-03-2024) Когда в своем доме одновременно пожар, прорвало батарею и бо... а пожарных, аварийную бригаду и врачей выгоняют из дома, потому что по телефону в ЖЭКе сказали - все будет хорошо, надо только подождать и немножечко потерпеть, а в дверь ломятся не спасатели, а враги, гоните их в шею.
11:20:13 12-03-2024
гость (10:51:40 12-03-2024) Вы все счастливые люди. Нет ну правда ,вас не волнует то что... Несколько лет назад в самой свободной и демократической стране прошли президентские выборы.И что?Там тоже возникли митинги под лозунгами:" Вы за честные выборы?!Да или нет?!?!Мы тут власть?!А не те?!Вперёд на Капитолий."Нескольких тогда подстрелили, сотни в тюрьме.Не удалось,примолкли.А вот в соседней с нами стране ровно десять лет назад удалось.И так счастливо они стали жить...............
14:36:11 12-03-2024
Странно, СССР значит передал незаконно, хотя как раз на основании тех правых норм как раз все законно (кто же знал, что верхушка СССР предаст свою страну и народ), а несколько лет назад власти передало часть территории Ставропольского края и Ингушетии в Чеченскую республику, почем то народ не спросили, хотя там выходили на протесты. Или это другое?