В ГД заявили об оскорблении народа РФ словами Бастрыкина о "Госдуре"
Володин подчеркнул, что депутатов выбирают сами россияне
27 июня 2024, 20:30, ИА Амител
Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который во время своего выступления использовал словосочетание "Государственная дура". Как сообщает пресс-служба ГД в Telegram-канале, председатель считает, что таким образом глава ведомства оскорбил россиян.
"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", – сказал Володин.
Ранее 27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) во время обсуждения вопросов миграционной политики, попросил присутствовавшего на месте депутата сказать, какие законопроекты, соответствующие напряженности ситуации, собирается принять Госдума. "Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", – сказал Бастрыкин, после чего извинился.
21:20:04 27-06-2024
В яблочко попал Бастрыкин, молоток. А володину правда глаза зарезала....
21:25:39 27-06-2024
Да ладно, где Дума и где россияне.
21:25:40 27-06-2024
По спискам, оптом...
21:26:26 27-06-2024
Ну извинился же. Инцидент исчерпан.
21:34:04 27-06-2024
щас Бастрыкин возьмёт под личный контроль, проверит высказывание на экстремизм, найдёт виновных и жизнь у депутатов опять наладится
21:43:57 27-06-2024
Лично я не почувствовал себя оскорбленным!
21:47:29 27-06-2024
Я их не выбирал, так что меня он не оскорбил
21:49:11 27-06-2024
От такого горя депутаты капли примут и тоска пройдёт.
21:51:25 27-06-2024
Зарплаты у них космические, чтобы народ не переживал, что они воровать будут. Обзывать их нельзя, так народ оскорбляется.
Я думаю если бы тот самый народ высказал, что думает о них на самом деле у Володина инфаркт случился бы
06:19:52 28-06-2024
Гость (21:51:25 27-06-2024) Зарплаты у них космические, чтобы народ не переживал, что он... если бы народ высказался, Володин бы в женском платье через границу драпал бы
22:21:09 27-06-2024
а у народа то спросили кто прав? а то привыкли пятые точки "заботой" о народе прикрывать
23:12:13 27-06-2024
Гость (22:21:09 27-06-2024) а у народа то спросили кто прав? а то привыкли пятые точки "... Народ своё мнение на выборах выразил. Других законных прав у него нет
22:59:43 27-06-2024
Много о себе думают думалки задымятся
23:23:38 27-06-2024
А ведь все они знают, кто они есть на самом деле...
23:29:14 27-06-2024
Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, предложил ввести регулирование процедур по увеличению объема губ у женщин, как сообщает радиостанция «Говорит Москва».
05:18:12 28-06-2024
Бастрыкин, прав на 100%.
06:31:39 28-06-2024
Я считаю это не оскорблением, а констатацией факта. И если бы народ выбирал депутатов, то не было бы такого позорного явления, как попадание в госдуру по партийным спискам.