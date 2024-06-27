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В ГД заявили об оскорблении народа РФ словами Бастрыкина о "Госдуре"

Володин подчеркнул, что депутатов выбирают сами россияне

27 июня 2024, 20:30, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru
Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который во время своего выступления использовал словосочетание "Государственная дура". Как сообщает пресс-служба ГД в Telegram-канале, председатель считает, что таким образом глава ведомства оскорбил россиян.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", – сказал Володин.

Ранее 27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) во время обсуждения вопросов миграционной политики, попросил присутствовавшего на месте депутата сказать, какие законопроекты, соответствующие напряженности ситуации, собирается принять Госдума. "Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", – сказал Бастрыкин, после чего извинился.

Политика

Комментарии 17

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Гость

21:20:04 27-06-2024

В яблочко попал Бастрыкин, молоток. А володину правда глаза зарезала....

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Гость

21:25:39 27-06-2024

Да ладно, где Дума и где россияне.

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Олег

21:25:40 27-06-2024

По спискам, оптом...

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Гость

21:26:26 27-06-2024

Ну извинился же. Инцидент исчерпан.

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Гость

21:34:04 27-06-2024

щас Бастрыкин возьмёт под личный контроль, проверит высказывание на экстремизм, найдёт виновных и жизнь у депутатов опять наладится

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Из народа

21:43:57 27-06-2024

Лично я не почувствовал себя оскорбленным!

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Сергей

21:47:29 27-06-2024

Я их не выбирал, так что меня он не оскорбил

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Гость

21:49:11 27-06-2024

От такого горя депутаты капли примут и тоска пройдёт.

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Гость

21:51:25 27-06-2024

Зарплаты у них космические, чтобы народ не переживал, что они воровать будут. Обзывать их нельзя, так народ оскорбляется.
Я думаю если бы тот самый народ высказал, что думает о них на самом деле у Володина инфаркт случился бы

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Гость

06:19:52 28-06-2024

Гость (21:51:25 27-06-2024) Зарплаты у них космические, чтобы народ не переживал, что он... если бы народ высказался, Володин бы в женском платье через границу драпал бы

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Гость

22:21:09 27-06-2024

а у народа то спросили кто прав? а то привыкли пятые точки "заботой" о народе прикрывать

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Гость

23:12:13 27-06-2024

Гость (22:21:09 27-06-2024) а у народа то спросили кто прав? а то привыкли пятые точки "... Народ своё мнение на выборах выразил. Других законных прав у него нет

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Гость

22:59:43 27-06-2024

Много о себе думают думалки задымятся

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Кхм...

23:23:38 27-06-2024

А ведь все они знают, кто они есть на самом деле...

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гость

23:29:14 27-06-2024

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, предложил ввести регулирование процедур по увеличению объема губ у женщин, как сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Гость

05:18:12 28-06-2024

Бастрыкин, прав на 100%.

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Гость

06:31:39 28-06-2024

Я считаю это не оскорблением, а констатацией факта. И если бы народ выбирал депутатов, то не было бы такого позорного явления, как попадание в госдуру по партийным спискам.

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