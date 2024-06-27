В ГД заявили об оскорблении народа РФ словами Бастрыкина о "Госдуре"

Володин подчеркнул, что депутатов выбирают сами россияне

27 июня 2024, 20:30, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который во время своего выступления использовал словосочетание "Государственная дура". Как сообщает пресс-служба ГД в Telegram-канале, председатель считает, что таким образом глава ведомства оскорбил россиян.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", – сказал Володин.

Ранее 27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) во время обсуждения вопросов миграционной политики, попросил присутствовавшего на месте депутата сказать, какие законопроекты, соответствующие напряженности ситуации, собирается принять Госдума. "Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", – сказал Бастрыкин, после чего извинился.