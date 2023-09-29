Ситуацию прокомментировал контр-адмирал Владимир Цимлянский

29 сентября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, сообщает РИА Новости.

"Хочу подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он также указал, что в последнее время значительно увеличилось количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ.