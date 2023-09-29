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В Генштабе РФ рассказали о дополнительной мобилизации

Ситуацию прокомментировал контр-адмирал Владимир Цимлянский

29 сентября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, сообщает РИА Новости.

"Хочу подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он также указал, что в последнее время значительно увеличилось количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ.

"Для своевременного оформления расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", – добавил Цимлянский.

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Мобилизация

Комментарии 2

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Гость

13:18:54 29-09-2023

Знаете Цымлянский, а мы вам верим таки ...

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Гость

13:42:45 29-09-2023

контр-адмирал --- так он за флот говорит, может только на флот не надо?

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