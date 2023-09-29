В Генштабе РФ рассказали о дополнительной мобилизации
Ситуацию прокомментировал контр-адмирал Владимир Цимлянский
29 сентября 2023, 13:14, ИА Амител
Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, сообщает РИА Новости.
"Хочу подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", – заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Он также указал, что в последнее время значительно увеличилось количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ.
"Для своевременного оформления расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", – добавил Цимлянский.
13:18:54 29-09-2023
Знаете Цымлянский, а мы вам верим таки ...
13:42:45 29-09-2023
контр-адмирал --- так он за флот говорит, может только на флот не надо?