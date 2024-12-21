В Германии 11 человек погибли при теракте на рождественской ярмарке
Уроженец Саудовской Аравии врезался на машине в толпу людей
21 декабря 2024, 08:35, ИА Амител
50-летний выходец из Саудовской Аравии врезался на арендованном BMW в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге.
Инцидент случился вечером 20 декабря.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные газеты Bild, в результате трагедии погибли как минимум 11 человек, еще до 80 пострадали. Многие раненые в критическом состоянии.
Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали случившееся терактом.
РИА Новости со ссылкой на городскую полицию отмечает, что правоохранители считают, что водитель BMW был единственным преступником. До этого немецкие СМИ сообщали, что в нападении участвовали два авто.
Посольство России в Германии уточняет информацию, есть ли среди пострадавших граждане РФ.
08:41:03 21-12-2024
Дотолерастились, истинные арийцы
11:44:56 21-12-2024
Гость (08:41:03 21-12-2024) Дотолерастились, истинные арийцы... Потому что он в Саудовской Аравии был работорговцем. Германия не выдала его своей стране. Он так немцев отблагодарил за свое спасение.
16:10:48 21-12-2024
Гость (08:41:03 21-12-2024) Дотолерастились, истинные арийцы...
Крокус вы в таком же духе комментировали?
09:34:26 21-12-2024
Уроженец Саудовской Аравии --- офигеть, у них средний доход на душу населения выше, чем в США. Нафига ему вообще было ехать в бедную по меркам саудита Германию
11:59:14 21-12-2024
Гость (09:34:26 21-12-2024) Уроженец Саудовской Аравии --- офигеть, у них средний доход ... неверных покарать
09:43:34 21-12-2024
Представитель самой "миролюбивой" религии?
12:02:22 21-12-2024
Уроженец, еще не значит, что житель и гражданин. К тому же неадекватных везде хватает.
13:36:53 21-12-2024
Вроде как 2 погибло, а не 11. Еще 15 в тяжелом состоянии, остальные средние и легкие.
Он не просто врезался, он ехал через толпу метров 150-200, и уехал. Его уже потом поймали
17:04:35 21-12-2024
4 погибших 250 раненых. ну может кто-то из тех раненых умер...эх
17:14:48 21-12-2024
Германии надо сильнее извиняться перед мигрантами и повысить им пособия.
Или по аналогии, когда мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку, мигранту дали условно, а девочку обвинили. Толпу людей обвинить, мигранта за рулем простить. Толерастить, так до предела.