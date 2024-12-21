В Германии 11 человек погибли при теракте на рождественской ярмарке

Уроженец Саудовской Аравии врезался на машине в толпу людей

21 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Немецкая полиция / Фото: (Augustin-Foto) Jonas Augustin / unsplash.com

50-летний выходец из Саудовской Аравии врезался на арендованном BMW в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге.

Инцидент случился вечером 20 декабря.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные газеты Bild, в результате трагедии погибли как минимум 11 человек, еще до 80 пострадали. Многие раненые в критическом состоянии.

Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали случившееся терактом.

РИА Новости со ссылкой на городскую полицию отмечает, что правоохранители считают, что водитель BMW был единственным преступником. До этого немецкие СМИ сообщали, что в нападении участвовали два авто.

Посольство России в Германии уточняет информацию, есть ли среди пострадавших граждане РФ.