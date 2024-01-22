В Германии назвали причины провала контрнаступления ВСУ

Генерал-майор Фройдинг признал, что на данный момент военная инициатива находится у России

22 января 2024, 18:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что одной из причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины стали российские минные заграждения. Как сообщает "Подмосковье сегодня", об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

Также генерал-майор считает, что неудачи связаны и с отсутствием поддержки с воздуха, в том числе недостатка средств ПВО. Он отметил, что у Германии, как и у других союзников Киева, были завышенные ожидания относительно контрнаступления.

Фройдинг признал, что на данный момент военная инициатива находится у России, и отметил, что сам конфликт и его перспективы рассчитать математически невозможно.