В ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности из-за метели

Местами по региону 14 февраля ожидаются порывы ветра со скоростью до 32 м/с

14 февраля 2024, 12:46, ИА Амител

Метель на трассе / Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными из-за непогоды.

По прогнозу синоптиков, 14 февраля в регионе ожидаются метели, ветер с порывами до 32 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах. Воздух при этом прогреется до -1 градуса, а по югу – до +4.

"Призываем водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также рекомендуем воздержаться от рискованных маневров на дороге. Особое внимание стоит уделить проезду пешеходных переходов, участкам дорог вблизи общеобразовательных организаций и остановок общественного транспорта", – отметили в телеграм-канале ведомства.

Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы, ходить только по тротуарам и переходить дорогу, убедившись в безопасности.