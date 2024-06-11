В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП в Барнауле

Авария случилась 11 июня в районе перекрестка Попова — Взлетная

11 июня 2024, 13:15, ИА Амител

ДТП на перекрестке Попова — Взлетная / Фото: читатель amic.ru

В ГИБДД Барнаула поделились подробностями массового ДТП в районе пересечения улиц Попова и Взлетной.

Как рассказали в ведомстве, авария случилась из-за шофера грузовика.

"Предварительно установлено, что 11 июня в 12:15 водитель автомобиля КамАЗ допустил столкновение с транспортными средствами, двигающимися в попутном направлении", – говорится в сообщении.

При этом зачинщику аварии стало плохо. Однако что именно с ним случилось и в каком он сейчас состоянии, в Госавтоинспекции не уточнили.

Сотрудники полиции работают на месте и выясняют все обстоятельства.