В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП в Барнауле
Авария случилась 11 июня в районе перекрестка Попова — Взлетная
11 июня 2024, 13:15, ИА Амител
ДТП на перекрестке Попова — Взлетная / Фото: читатель amic.ru
В ГИБДД Барнаула поделились подробностями массового ДТП в районе пересечения улиц Попова и Взлетной.
Как рассказали в ведомстве, авария случилась из-за шофера грузовика.
"Предварительно установлено, что 11 июня в 12:15 водитель автомобиля КамАЗ допустил столкновение с транспортными средствами, двигающимися в попутном направлении", – говорится в сообщении.
При этом зачинщику аварии стало плохо. Однако что именно с ним случилось и в каком он сейчас состоянии, в Госавтоинспекции не уточнили.
Сотрудники полиции работают на месте и выясняют все обстоятельства.
13:50:47 11-06-2024
А где подробности?
16:22:03 11-06-2024
В ГИБДД рассказали --- Какое, на фиг, гибдд, уже недели 2, как ГАИ.