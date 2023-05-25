В ГИБДД рассказали подробности о столкновении двух грузовиков на алтайской трассе

Оба водителя пострадали и попали в больницу

25 мая 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стали известны подробности аварии с участием трёх грузовиков на Чуйском тракте. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Отмечается, что мужчина 1960 года рождения, который находился за рулём КамАЗа, выезжал с второстепенной дороги и не уступил грузовику МАН, за рулём которого был мужчина 1986 года рождения.

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности.

Ранее об этой аварии писали очевидцы в соцсетях.