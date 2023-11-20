В Гидрометцентре рассказали, какой скорости достиг ветер во время урагана на Алтае

Хуже всего пришлось Усть-Чарышской Пристани

20 ноября 2023, 18:26, ИА Амител

Последствия урагана 19 ноября / Фото: amic.ru

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых рассказала amic.ru, какой была скорость ветра во время урагана, накрывшего Алтайский край накануне. Наибольшее значение зафиксировали в Усть-Чарышской Пристани – там ветер достиг 35 м/с.

Схожее значение было и в селе Целинном – 34 м/с. Немного меньше зафиксировали в Благовещенке – 31 м/c. А вот в Барнауле ветер был немного "спокойнее" и достигал скорости 25 м/с.

Напомним, что жуткий ураган накрыл Сибирь и Алтайский край в ночь с 18 на 19 ноября и продолжился 19 ноября. Он принес за собой ощутимые разрушения. В частности, в Барнауле зафиксировали 309 происшествий. Из них, к примеру, 162 случая падения деревьев, 17 падений рекламных щитов, шесть повреждений фасадов зданий, 67 повреждений кровли, 33 повреждения автомобилей.