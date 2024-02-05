В ГЛОНАСС ответили Милонову на предложение оборудовать такси тревожными кнопками

Такая функция в автомобилях, оснащенных "ЭРА-ГЛОНАСС", уже есть

05 февраля 2024, 18:48, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com

Все автомобили, выпущенные после 2017 года, уже оборудованы кнопкой SOS, подключенной к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", которую депутат Госдумы Виталий Милонов назвал тревожной кнопкой, поэтому установка дополнительного оборудования не требуется. Умное устройство при ДТП в автоматическом режиме за считанные секунды передает все необходимые данные с точными координатами в экстренные службы, сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Ранее Милонов предложил министру транспорта России Виталию Савельеву оснастить автомобили такси тревожной кнопкой для связи с полицией. Депутат пояснил, что таксисты могут становиться свидетелями и невольными соучастниками преступлений.

В компании отметили, что при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" является инструментом взаимопомощи, которым могут воспользоваться не только сами пострадавшие, но и свидетели происшествий. На сегодняшний день порядка 5% вызовов не связаны напрямую с ДТП, например, очевидцы сообщают о противоправных действиях или пожарах. Подключенная кнопка SOS располагается на расстоянии вытянутой руки водителя и активируется одним нажатием.

Мы регулярно получаем вызовы от водителей такси, сталкивающихся с конфликтными ситуациями. По словам таксистов, зачастую голос оператора: "Здравствуйте, "ЭРА-ГЛОНАСС", что у вас случилось?" помогает разрешить возникший конфликт и отпугнуть злоумышленника.

Автовладельцы, чьи машины оснащены кнопками SOS, подключенными к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", могут подключить услугу по вызову вневедомственной охраны Росгвардии. На пульт охраны Росгвардии сигнал поступает со всей необходимой информацией для оперативного реагирования. На постоянной основе дежурят порядка 41 тысячи групп быстрого реагирования, и скорость оказания помощи в крупных городах составляет 3-5 минут. Помимо таксистов, услуга популярна среди водителей общественного транспорта в регионах, водителей скорой помощи, а также пользователей каршеринга.