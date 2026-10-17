НОВОСТИОбщество

В Годуме предложили создать орден отцов-одиночек

Инициатива предполагает и выдачу денежной выплаты

17 октября 2026, 14:35, ИА Амител

Отец и сын / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Отец и сын / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России специальный орден для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей. Об этом сообщает РИА Новости

"Я считаю, что мы могли бы подумать над тем, чтобы отметить и поощрить отцов, кто совершает настоящий родительский подвиг. Знаю, что немало отцов в одиночку, по разным причинам, тянут своих детей и демонстрируют подлинный родительский подвиг. И им надо дарить не кружку с надписью "Лучший папа", а специальную медаль, знак или орден", — сказал Милонов.

По мнению парламентария, лауреатами такой награды должны стать именно многодетные отцы. Кроме того, Милонов считает, что вручение ордена следует сопровождать денежной выплатой от государства. 

Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Госдума инициативы Многодетные семьи

Комментарии 5

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Гость

15:29:39 17-10-2026

Оооо! Он опять прошёл в ГосДуму!

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гость

16:27:37 17-10-2026

А орден изворотливых прилипал к госкормушке не пора учредить? В виде щупалец.

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Александр

19:49:19 17-10-2026

Психам одиночкам тоже орден нужен!

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Гость

10:36:46 18-10-2026

А орден матерей одиночек уже есть? подобные иницыативы должны быть симетричны

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Гость

16:07:37 18-10-2026

Ох, не равнодушен от к отцам-одичнокам...

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