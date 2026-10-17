В Годуме предложили создать орден отцов-одиночек
Инициатива предполагает и выдачу денежной выплаты
17 октября 2026, 14:35, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России специальный орден для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я считаю, что мы могли бы подумать над тем, чтобы отметить и поощрить отцов, кто совершает настоящий родительский подвиг. Знаю, что немало отцов в одиночку, по разным причинам, тянут своих детей и демонстрируют подлинный родительский подвиг. И им надо дарить не кружку с надписью "Лучший папа", а специальную медаль, знак или орден", — сказал Милонов.
По мнению парламентария, лауреатами такой награды должны стать именно многодетные отцы. Кроме того, Милонов считает, что вручение ордена следует сопровождать денежной выплатой от государства.
15:29:39 17-10-2026
Оооо! Он опять прошёл в ГосДуму!
16:27:37 17-10-2026
А орден изворотливых прилипал к госкормушке не пора учредить? В виде щупалец.
19:49:19 17-10-2026
Психам одиночкам тоже орден нужен!
10:36:46 18-10-2026
А орден матерей одиночек уже есть? подобные иницыативы должны быть симетричны
16:07:37 18-10-2026
Ох, не равнодушен от к отцам-одичнокам...