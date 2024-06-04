В Гоньбе пожаловались на мусор, шприцы и разруху на детской площадке

По словам местной жительницы, уже начались школьные каникулы, а власти не спешат наводить здесь порядок

04 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Детская площадка в Гоньбе / Фото: Barnaul 22

Жительница барнаульского села Гоньба пожаловалась на плохое состояние местной детской площадки. Ее слова приводит Barnaul 22.

Как отмечает женщина, здесь в нескольких местах сломано ограждение, неисправно игровое оборудование, валяются шприцы, мусор и растет трава.

"Уже начались школьные каникулы, а местные власти не спешат наводить порядок на площадке", – посетовала сельчанка.

Ранее жители Барнаула также пожаловались на проблемы с мусором в бору.