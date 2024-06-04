В Гоньбе пожаловались на мусор, шприцы и разруху на детской площадке
По словам местной жительницы, уже начались школьные каникулы, а власти не спешат наводить здесь порядок
04 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Детская площадка в Гоньбе / Фото: Barnaul 22
Жительница барнаульского села Гоньба пожаловалась на плохое состояние местной детской площадки. Ее слова приводит Barnaul 22.
Как отмечает женщина, здесь в нескольких местах сломано ограждение, неисправно игровое оборудование, валяются шприцы, мусор и растет трава.
"Уже начались школьные каникулы, а местные власти не спешат наводить порядок на площадке", – посетовала сельчанка.
Ранее жители Барнаула также пожаловались на проблемы с мусором в бору.
09:57:15 04-06-2024
Пройти с пакетом и собрать мусор могут и сами местные жители. Написать просьбу о выделении песка для песочницы. Ладно квартирные няшки, но жители частных домов - это люди с руками и инструментами. Можно даже сразу новость выложить о личной инициативе местного населения, чтобы местные чиновники себе не приписали заслуги.
10:31:48 05-06-2024
Гость (09:57:15 04-06-2024) Пройти с пакетом и собрать мусор могут и сами местные жители... так сходи и собери.
никто не обязан убирать дерьмо за дебилами
10:46:31 04-06-2024
блоховозы все загадили (ц)
11:02:12 04-06-2024
Элен без ребят (10:46:31 04-06-2024) блоховозы все загадили (ц)... без них не обошлось.
11:43:45 04-06-2024
Пройти с пакетом и собрать мусор могут и сами местные жители.----- ну сейчас прямо))) эти будут ныть на амике и валить вину за ср.. со своих диточек на собак и администрацию😁