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В Гоньбе пожаловались на мусор, шприцы и разруху на детской площадке

По словам местной жительницы, уже начались школьные каникулы, а власти не спешат наводить здесь порядок

04 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Детская площадка в Гоньбе / Фото: Barnaul 22
Детская площадка в Гоньбе / Фото: Barnaul 22

Жительница барнаульского села Гоньба пожаловалась на плохое состояние местной детской площадки. Ее слова приводит Barnaul 22.

Как отмечает женщина, здесь в нескольких местах сломано ограждение, неисправно игровое оборудование, валяются шприцы, мусор и растет трава.

"Уже начались школьные каникулы, а местные власти не спешат наводить порядок на площадке", – посетовала сельчанка.

Ранее жители Барнаула также пожаловались на проблемы с мусором в бору.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 5

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Гость

09:57:15 04-06-2024

Пройти с пакетом и собрать мусор могут и сами местные жители. Написать просьбу о выделении песка для песочницы. Ладно квартирные няшки, но жители частных домов - это люди с руками и инструментами. Можно даже сразу новость выложить о личной инициативе местного населения, чтобы местные чиновники себе не приписали заслуги.

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Паша

10:31:48 05-06-2024

Гость (09:57:15 04-06-2024) Пройти с пакетом и собрать мусор могут и сами местные жители... так сходи и собери.
никто не обязан убирать дерьмо за дебилами

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Элен без ребят

10:46:31 04-06-2024

блоховозы все загадили (ц)

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Гость

11:02:12 04-06-2024

Элен без ребят (10:46:31 04-06-2024) блоховозы все загадили (ц)... без них не обошлось.

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Гость

11:43:45 04-06-2024

Пройти с пакетом и собрать мусор могут и сами местные жители.----- ну сейчас прямо))) эти будут ныть на амике и валить вину за ср.. со своих диточек на собак и администрацию😁

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