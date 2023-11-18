Для поимки злоумышленника правоохранителям пришлось провести спецоперацию

18 ноября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске задержали мужчину, который захватил заложника и грозил его убить. Об этом сообщили в Следкоме Республики Алтай.

Инцидент случился вечером 16 ноября. Пьяный подозреваемый в одном из жилых домов взял в заложники местного жителя, а от прибывших полицейских потребовал доставить для беседы его сожительницу и затем покинуть территорию домовладения.

"В случае невыполнения требований злоумышленник грозил отрубить голову заложнику и сжечь дом. В подтверждение своей угрозы подозреваемый разлил в доме бензин и приставил к горлу мужчины топор", – рассказали в ведомстве.

Для пресечения действий злоумышленника правоохранителям пришлось проводить спецоперацию. Его задержали, а заложника спасли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о захвате заложника с применением предмета, используемого в качестве оружия. Сейчас он находится под стражей.