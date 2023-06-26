В Горном Алтае построят новый пункт пропуска на границе с Монголией

Строительство будет вестись за счет федерального бюджета

26 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай в 2026 году начнут строить международный пункт пропуска через границу с Монголией "Ташанта", сообщил глава региона Олег Хорохордин на II Международном алтайском форуме, передает ТАСС.

По его словам, пропускная способность за счет этого увеличится более чем в три раза. Это благоприятно скажется на грузоперевозках и поспособствует развитию экотуризма.

Созданием погранпункта займется ФГКУ "Росгранстрой". Строительство будет вестись за счет федерального бюджета. Объем финансирования еще не определили.