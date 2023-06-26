В Горном Алтае построят новый пункт пропуска на границе с Монголией
Строительство будет вестись за счет федерального бюджета
26 июня 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай в 2026 году начнут строить международный пункт пропуска через границу с Монголией "Ташанта", сообщил глава региона Олег Хорохордин на II Международном алтайском форуме, передает ТАСС.
По его словам, пропускная способность за счет этого увеличится более чем в три раза. Это благоприятно скажется на грузоперевозках и поспособствует развитию экотуризма.
Созданием погранпункта займется ФГКУ "Росгранстрой". Строительство будет вестись за счет федерального бюджета. Объем финансирования еще не определили.
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