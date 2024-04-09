Первые розовые цветки уже украшают природу

09 апреля 2024, 21:59, ИА Амител

Маральник на Алтае в апреле / Фото: Виктория Гальцева

В Горном Алтае зацвел маральник. Снимки кустов с первыми цветами опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.

"Маральник – он цветет!" – написала артистка.

Напомним, что маральник – это растение семейства Вересковых. На латыни его название звучит как рододендрон Ледебура. Он распространен на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии, растет в подлесках хвойных лесов, субальпийском поясе гор.