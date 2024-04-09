В Горном Алтае зацвел маральник
Первые розовые цветки уже украшают природу
09 апреля 2024, 21:59, ИА Амител
Маральник на Алтае в апреле / Фото: Виктория Гальцева
В Горном Алтае зацвел маральник. Снимки кустов с первыми цветами опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.
"Маральник – он цветет!" – написала артистка.
Напомним, что маральник – это растение семейства Вересковых. На латыни его название звучит как рододендрон Ледебура. Он распространен на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии, растет в подлесках хвойных лесов, субальпийском поясе гор.
09:28:03 10-04-2024
Круто. В этом году поеду смотреть))
11:54:26 10-04-2024
красиво)
13:02:16 10-04-2024
Маральник - местное название, а правильное Багульник. Да и звучит более романтично. )))
09:58:03 11-04-2024
Гость (13:02:16 10-04-2024) Маральник - местное название, а правильное Багульник. Да и з... 3 класса церковно-приходской школы и коридор? Или жертва ЕГЭ? Это разные растения, хотя оба и принадлежат семейству Вересковых. Официальное название маральника - Рододендрон Ледебура.
Главное внешнее отличие в цветках: у багульника они белые, а маральник имеет розоватые цветочки. Листики багульника очень тонкие и вытянутые, похожие на листья розмарина, а маральник имеет овальные мелкие листики.
16:41:16 10-04-2024
Добрый день!
А если поехать самостоятельно, то где можно увидеть багульник? Просто ехать по чуйскому и где-то по дороге будет)? Или места специальные знать надо))?
16:53:31 10-04-2024
Евгения (16:41:16 10-04-2024) Добрый день!А если поехать самостоятельно, то где можно ... везде много и вдоль дорог
17:00:42 10-04-2024
На склонах гор вдоль дороги, начиная от Манжерка- Известкового, и далее вплоть до Курая - повсеместно водится.
До Усть-Семы его сравнительно немного и не везде видно (по понятной причине - не столько выдрали, сколько закрыли базами). Дальше - лучше.
20:33:19 10-04-2024
Евгения (16:41:16 10-04-2024) Добрый день!А если поехать самостоятельно, то где можно ... Больше всего за чике таманом
10:31:46 11-04-2024
Всем спасибо за ответы :)
09:28:38 14-04-2024
Гость (16:53:31 10-04-2024) везде много и вдоль дорог... За селом Купчегень
10:29:25 19-04-2024
Добрый день, подскажите примерно сколько он еще будет цвести, до какого числа?
10:39:51 19-04-2024
Анна (10:29:25 19-04-2024) Добрый день, подскажите примерно сколько он еще будет цвести... А кто его знает.