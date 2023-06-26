В Горном Алтае запретили туристам посещать водоскат Учар
На маршруте проводят мероприятия по обеспечению мер безопасности
26 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: altzapovednik.ru
В Республике Алтай закрыли для посещения экотуристический маршрут "Водоскат Учар", сообщили в пресс-службе Алтайского биосферного заповедника.
"Водоскат Учар" закрыт для посещения до 30 июня", – говорится в сообщении.
Сделали это для того, чтобы навести переправы и обеспечить наиболее опасные места страховочными элементами.
Выходить на маршрут до осуществления всех мероприятий опасно для жизни и здоровья, отметили в заповеднике.
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